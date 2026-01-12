Trovamici, aperte le iscrizioni per l'extrascuola febbraio – giugno 2026

Da oggi (lunedì 12 gennaio 2026) sono aperte le iscrizioni per il progetto ‘extrascuola’ del Centro Trovamici di Empoli (Largo della Resistenza, 2) per il periodo che va dal 2 febbraio al 9 giugno 2026 in orario dalle 16 alle 19 ed è rivolto a bambine, bambini, ragazze e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 10 anni.

Il progetto extrascuola del Centro Trovamici intende valorizzare il tempo extrascolastico e riconoscergli un importante valore formativo, poiché è nel suo ambito inconsueto, più libero e più creativo, che i ragazzi usufruiscono più proficuamente delle opportunità offerte loro.

Potrà accogliere un massimo di 15 bambini in età 3-6 (scuola dell’infanzia) e 25 in età 6-10 (scuola primaria). Le domande saranno accolte in ordine cronologico. Al raggiungimento del numero massimo di bambini accolti per fascia di età le domande saranno inserite in una lista di attesa alla quale l’ufficio potrà accedere in seguito a rinuncia dei bambini ammessi.

SERVIZIO PEDIBUS - Per le famiglie dei bambini iscritti alla Scuola dell’Infanzia Peter Pan e alla Scuola Primaria Leonardo da Vinci, è disponibile il servizio Pedibus: personale qualificato accompagnerà i bambini dall’uscita da scuola fino al Centro TROVAMICI, in totale sicurezza. Le famiglie possono autorizzare l’accompagnamento compilando l'apposita richiesta.

IL PROGETTO – ‘Extrascuola al Centro Trovamici’ nasce per recuperare e offrire, in particolare ai bambini e ai ragazzi del centro storico, un luogo protetto di aggregazione, uno spazio costruito ad hoc per loro, per i loro bisogni di svago e di gioco. L’obiettivo che questo servizio intende perseguire è, infatti, quello di promuovere la socializzazione tra i bambini attraverso il gioco e le attività di laboratorio, favorendo l’interazione con i coetanei, la gestione delle situazioni di gruppo, lo sviluppo della fantasia, della creatività e della comunicazione e la costruzione di rapporti di amicizia in maniera spontanea.

A questa pagina del sito del Comune di Empoli è consultabile la scheda di iscrizione https://www.comune.empoli.fi.it/Servizi/Servizio-extrascuola-Trovamici-iscrizioni-a.s.-2025-2026

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate