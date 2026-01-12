Urp all’EcoPark di Ponte a Elsa, mercoledì 14 gennaio 2026 chiusura anticipata

Il Comune di Empoli rende noto che il giorno mercoledì 14 gennaio 2026, il servizio ufficio relazioni con il pubblico di prossimità all’EcoPark di Ponte a Elsa chiuderà alle 11.45 e non alle 13.

Si ricordano i servizi dell’Urp di Prossimità di Ponte a Elsa: informare su prestazioni, servizi, attività, norme e strutture dell’Amministrazione comunale - accogliere e orientare i cittadini in relazione all’utilizzo dei diversi sportelli comunali e dei canali di comunicazione; carta d'identità elettronica (CIE) per cittadini residenti nel comune; pagare tariffe e tributi comunali tramite Pagobancomat; autentica di firma; autentica di firma venditore su passaggio di proprietà di veicoli dotati di certificato di Proprietà in formato cartaceo; autenticazione di copie - legalizzazione di fotografie; autocertificazione e rilascio di certificati anagrafici.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

