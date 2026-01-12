Use Computer Gross, la trasferta di Genova costa la vittoria. coach Valentino: "Concentrazione e spirito di sacrificio"

Resta la spiacevole sensazione di aver sprecato un’occasione. L’Use Computer Gross ha lasciato a Genova gli ultimi due punti del girone di andata, dopo una gara lottata ed equilibrata e decisa solo nel finale quando la squadra di casa ha avuto quel qualcosa in più che ha finito per fare la differenza.

"I presupposti per una partita faticosa e pericolosa c'erano tutti – spiega coach Luca Valentino – alludo al lungo stop per la sosta di fine anno ed anche a Genova che, dopo aver cambiato guida tecnica, era chiamata ad una reazione. Oltre a questo, purtroppo, è stata anche una trasferta nella quale più di un giocatore si è presentato senza la giusta concentrazione e quello spirito di sacrificio indispensabile per una squadra come la nostra. Se vogliamo competere, come ormai è evidente visto il livello del campionato, non possiamo permettercelo". "Arrivavamo da un ottimo periodo e da una buona preparazione – prosegue - ma questa sconfitta ci ha fatto tornare subito con i piedi ben saldi a terra. Questa è la lezione che dobbiamo trarre da Genova e quindi testa bassa e pedalare molto. C'è ancora un lunghissimo girone di ritorno che ci aspetta dove possiamo sbagliare ben poco".

Girone di ritorno che l’Use Computer Gross inizierà domenica prossima sul campo di Casale Monferrato. Una prima metà di campionato che i biancorossi chiudono a quota 14 punti, appaiate ad altre due al margine della zona playoff. Un bilancio quindi positivo in vista di un ritorno che, come ha detto Luca Valentino, sarà necessario affrontare col giusto atteggiamento.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa