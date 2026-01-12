Volterra saluta il comandante Iozzi: in congedo dopo 37 anni nell’Arma

Dopo 37 anni di servizio, il Luogotenente Carica Speciale Flavio Iozzi, comandante della Stazione dei Carabinieri di Volterra, ha salutato l’Arma e la comunità locale andando in congedo. Originario del Piemonte, Iozzi aveva iniziato la sua carriera nel 1988 alla Scuola Allievi Carabinieri di Chieti, per poi formarsi nelle Scuole Sottufficiali di Velletri e Vicenza.

Arrivato a Volterra nel giugno 1993, ha svolto incarichi operativi e investigativi sia alla Stazione sia all’Aliquota Operativa, prima di un’esperienza quinquennale alla Stazione di Pomarance. Nel 2003 è tornato nella città etrusca e il 15 ottobre 2004 ha assunto il comando della Stazione di Volterra, ruolo che ha ricoperto per oltre 22 anni.

Nel corso della sua carriera è stato insignito di numerose onorificenze, tra cui il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, la Medaglia Mauriziana, la Medaglia al Merito di lungo comando e la Croce d’Oro con Torre per anzianità di servizio.

Il congedo è stato accompagnato dal saluto del Comandante Provinciale di Pisa, colonnello Ivan Boracchia, e dei colleghi della Compagnia di Volterra. Iozzi lascia un’eredità professionale fatta di esperienza, continuità e presenza sul territorio, che ha segnato per decenni il rapporto tra l’Arma e la comunità volterrana.