150 euro per riavere il cellulare: arrestato 28enne a Viareggio

Cronaca Viareggio
Condividi su:
Leggi su mobile

Aveva dato appuntamento in piazza Dante al padre della derubata, ma all'incontro si sono presentati i carabinieri

Aveva rubato il cellulare a una giovane studentessa nel primo pomeriggio e, poco dopo, aveva tentato di ottenere dei soldi dalla famiglia della ragazza. Un piano che però è fallito grazie alla denuncia della famiglia della vittima e all'intervento dei Carabinieri della Sezione Operativa di Viareggio, che hanno tratto in arresto un 28enne, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di tentata estorsione.

La trappola in piazza Dante

Tutto è iniziato quando la ragazza, residente fuori provincia, ha subito il furto del proprio smartphone. Poche ore dopo, il padre della giovane è stato contattato dal ladro: la richiesta per riavere il dispositivo era di 150 euro. L'appuntamento per lo scambio era stato fissato per la serata di ieri in piazza Dante, nei pressi della stazione ferroviaria di Viareggio.

I Carabinieri, allertati dai familiari, hanno organizzato un servizio di osservazione e controllo dell'area, mimetizzandosi tra i passanti della zona. Non appena l'uomo si è presentato per riscuotere il denaro, i militari sono usciti allo scoperto bloccandolo immediatamente.

Refurtiva recuperata e arresto

La perquisizione personale ha confermato i sospetti: il 28enne aveva ancora con sé il telefono sottratto poco prima, che è stato recuperato e riconsegnato alla studentessa.

L’uomo, disoccupato e con precedenti specifici per reati contro il patrimonio e la persona, è stato dichiarato in arresto per tentata estorsione. Espletate le formalità di rito presso il Comando, è stato trasferito alla Casa Circondariale di Lucca a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Notizie correlate

Viareggio
Cronaca
10 Gennaio 2026
Mercantile in avaria Viareggio 10 gennaio 2026

Mercantile in avaria a 6 miglia dal porto di Viareggio, equipaggio salvo

Un mercantile lungo 80 metri, battente bandiera delle Comore, è rimasto fermo a sei miglia dalla costa di Viareggio a causa di un'avaria, mentre era in navigazione verso il porto [...]

Toscana
Cronaca
9 Gennaio 2026

Condanna definitiva per il chirurgo Paolo Macchiarini, la sconta in Spagna

La condanna a 2 anni e 6 mesi è diventata definitiva per 'il mago della trachea', il chiurgo toscano Paolo Macchiarini, su cui si erano espressi i giudici in Svezia. [...]

Viareggio
Cronaca
6 Gennaio 2026

Uomo intossicato da monossido di carbonio in Versilia

In Versilia un uomo di 45 anni, originario del Ghana e residente a Viareggio, è rimasto intossicato dal monossido di carbonio. I sanitari del 118 sono intervenuti intorno alle 6:20 [...]



Tutte le notizie di Viareggio

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina