A Montemurlo il teatro si mette al servizio della sicurezza degli anziani

Il Comune di Montemurlo, in collaborazione con ADA (Associazione per i Diritti degli Anziani) presenta una nuova iniziativa nell'ambito della Campagna di sicurezza per gli anziani. Sabato 17 gennaio alle ore 21,15 la Sala Banti (piazza della Libertà) ospiterà lo spettacolo teatrale "Truffe Truffaldine". L’opera, portata in scena dal gruppo teatrale "I Limoni", affronta con il linguaggio del teatro, il delicato tema delle truffe, offrendo spunti di riflessione e consigli utili per prevenire raggiri ai danni della popolazione più anziana.
L'evento è a ingresso libero. Data la rilevanza del tema, la prenotazione è caldamente consigliata.
Le prenotazioni saranno aperte a partire da giovedì 15 gennaio dalle ore 10 contattando il numero 347 0460980.
Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa
Notizie correlate
Tutte le notizie di Montemurlo
<< Indietro