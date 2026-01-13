Accorpamento scuole, pioggia di proteste. Giani: "Strada sbagliata"

"Se il governo, commissariando, vuol accorpare questi istituti per ridurre da un punto di vista ragionieristico il numero dei dirigenti scolastici, sinceramente prende una strada sbagliata".

Così Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, a margine dell'apertura di Pitti Uomo, a proposito della decisione di commissariare le Regioni Toscana, Umbria, Sardegna ed Emilia Romagna, nominando un commissario ad acta per procedere con gli accorpamenti degli istituti scolastici.

"La scuola deve essere un elemento centrale - ha proseguito Giani - e se c'è una diminuzione demografica, questo non deve portare a generare accorpamenti scolastici. L'autonomia dei singoli istituti è un bene da salvaguardare".

Per la sindaca di Firenze Sara Funaro la scelta del commissariamento "dà un segnale bruttissimo del rapporto che ci deve essere tra le istituzioni. I numeri vanno guardati e vanno letti nel contesto territoriale, anche leggendo quella che è la storia di quei territori e già negli anni sono stati fatti tantissimi accorpamenti".

Anche l'Unione Province Italiane regionale esprime forte contrarietà alla decisione del Governo di commissariare la Toscana per procedere agli accorpamenti delle istituzioni scolastiche.

"Una scelta - spiegano dall'UPI - che riteniamo ingiusta nel merito e nel metodo, perché interviene su un settore strategico come la scuola pubblica senza tenere conto della reale consistenza della popolazione studentesca e del lavoro di confronto svolto sui territori".

I presidenti delle Province toscane, che proprio nella giornata di ieri hanno incontrato il presidente della Regione Eugenio Giani, hanno condiviso pienamente la posizione della Toscana e la necessità di attendere l’esito del ricorso straordinario presentato al Presidente della Repubblica prima di assumere decisioni così rilevanti.

"Sarebbe stato corretto e rispettoso delle istituzioni – dichiara il presidente di Upi Toscana, Francesco Limatola – attendere il pronunciamento del Capo dello Stato. Intervenire ora, con un commissariamento, significa forzare un processo che incide direttamente sui territori e sulle comunità scolastiche, senza tener conto dei dati reali e del confronto costruito in questi mesi".

"Il dimensionamento scolastico - prosegue Limatola - non può essere affrontato come un mero esercizio contabile: dietro ogni istituzione scolastica ci sono comunità, servizi essenziali, presìdi educativi e occupazione. Forzare i tempi, ignorando i dati reali e il confronto istituzionale, rischia di produrre effetti negativi soprattutto nelle aree più fragili e periferiche".

"Sulla scuola pubblica non si taglia ma si investe - concludono da Upi Toscana -. Chiediamo che il Governo riconsideri il proprio operato, aprendo una fase di dialogo autentico con Regioni ed enti locali, nel rispetto delle autonomie e delle reali esigenze dei territori".

Zoppini (FdI): "Posizione pretestuosa della Regione Toscana"

"Una presa di posizione pretestuosa, quella della Giunta regionale sui commissariamenti relativi agli accorpamenti scolastici. Senza memoria e senza onestà intellettuale, anziché cercare ad ogni costo lo scontro col governo, avrebbe fatto bene a guardarsi allo specchio: ci avrebbe trovato la genesi e le ragioni di questo provvedimento".

Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Matteo Zoppini, componente della commissione Cultura e Istruzione.

"Delle due l’una: o Giani, Nardini e altri esponenti del Pd soffrono di amnesia a medio termine, oppure mentono sapendo di mentire. Vale la pena allora ricordare che i dimensionamenti - avviati dai governi di centrosinistra - incidono sulla parte amministrativa e non sulla didattica, né vanno a chiudere plessi scolastici, né ledono il diritto all’Istruzione", puntualizza il consigliere di FdI.

"Inoltre il provvedimento risponde a parametri fissati dal PNRR, definito dal Governo Draghi. Anche alla luce di quanto deciso dal Consiglio di Stato sul ricorso della Regione Campania, Giani e Nardini avrebbero fatto meglio a collaborare: avrebbe risparmiato i soldi del ricorso e un clima di tensione nel mondo della scuola assolutamente non necessario", conclude Zoppini.

