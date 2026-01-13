Addio alla carta d’identità cartacea: open day e nuovi appuntamenti a Pontassieve

L’Amministrazione comunale di Pontassieve ha messo a punto un piano straordinario per accelerare il rilascio della Carta d’Identità Elettronica, in vista dell’entrata in vigore del Regolamento UE 2019/1157. Dal 3 agosto 2026, infatti, i documenti d’identità in formato cartaceo non saranno più validi, non solo per l’espatrio ma anche per l’identificazione sul territorio nazionale, a prescindere dalla data di scadenza riportata.

L’iniziativa nasce per rispondere alle esigenze di oltre 2.500 cittadini che risultano ancora in possesso della vecchia carta cartacea. Per facilitare il passaggio al nuovo documento, il Comune ha rafforzato il sistema di prenotazione e programmato aperture straordinarie dedicate esclusivamente al rilascio della CIE.

Le prime due giornate di apertura straordinaria, con accesso libero e senza necessità di prenotazione, sono previste per mercoledì 21 gennaio e lunedì 26 gennaio. In entrambe le date lo sportello sarà operativo non solo al mattino, ma anche nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.30. Per presentare la richiesta sarà necessario portare una fotografia formato tessera recente, non antecedente a sei mesi e conforme agli standard del passaporto, in formato cartaceo, oltre alla carta d’identità, anche se scaduta, e al codice fiscale o alla tessera sanitaria.

Ulteriori appuntamenti straordinari sono già in fase di programmazione e verranno comunicati successivamente. Parallelamente, per evitare il sovraffollamento degli uffici in prossimità della scadenza, l’Amministrazione ha incrementato il numero degli slot disponibili, ampliando la quantità giornaliera di appuntamenti prenotabili attraverso il sito internet del Comune di Pontassieve o contattando il numero 055/8360376.

L’invito rivolto alla cittadinanza è quello di non attendere gli ultimi mesi e di pianificare il rinnovo con largo anticipo, soprattutto in previsione di viaggi o di adempimenti amministrativi e burocratici, come la stipula di contratti o atti notarili.

Resta infine confermato che i cittadini iscritti all’AIRE, l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, non possono richiedere la Carta d’Identità Elettronica presso gli sportelli comunali italiani, ma devono rivolgersi esclusivamente al Consolato competente nel Paese di residenza.

Fonte: Comune di Pontassieve - Ufficio Stampa

Notizie correlate