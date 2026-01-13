Al cantiere dell'Ospedale Nuovo Santa Chiara in Cisanello in visita una delegazione dell’Università del Winsconsin-Platteville

Una delegazione dell’Università del Wisconsin - Platteville (Usa), composta da una dozzina di studenti del corso di laurea in "Gestione delle costruzioni, Ingegneria civile e Ingegneria meccanica" guidati dai docenti Gina Blasen e Steven Addison, e accompagnati dall’architetta Benedetta Gargiulo Morelli, presidente di Itad (Italian architecture design association), è stata in visita ieri a Pisa al cantiere del Nuovo Ospedale Santa Chiara in Cisanello.

L’iniziativa si inserisce in un workshop itinerante che prevede tappe a Pisa, Roma, Napoli e Venezia, finalizzato a introdurre gli studenti ai processi costruttivi e alle migliori pratiche di Project management della realtà edilizia italiana, attraverso la visita in loco di alcuni cantieri di rigenerazione urbana, recupero di edifici monumentali e realizzazione di nuovi edifici tecnologicamente complessi, particolarmente rilevanti sul territorio nazionale.

