Aperte le iscrizioni per le scuole d’infanzia di Poggibonsi

Aperte da oggi, 13 gennaio, le iscrizioni per l’anno scolastico 2026-2027 per le scuole dell’infanzia comunali, Mastro Ciliegia in via Sangallo e La Tartaruga a Luco. Le iscrizioni saranno aperte fino al 27 gennaio.

Possono essere iscritti i bambini e le bambine residenti che abbiano compiuto o compiano il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2026 e non superino alla stessa data il sesto anno di età. La domanda di iscrizione dovrà essere presentata, pena l’esclusione, anche per coloro che già frequentano le scuole comunali e che, per la medesima sede scolastica, avranno la precedenza assoluta. Per una funzionale programmazione del servizio le iscrizioni devono essere presentate in una sola scuola (comunale o statale).

Iscrizioni online. La domanda può essere effettuata esclusivamente online collegandosi al sito web dell’Amministrazione (è necessario essere in possesso dello SPID o CIE) e accedendo alla nuova piattaforma. Attraverso il format presente saranno attribuiti i punteggi in automatico sulla base delle dichiarazioni fatte.

Le iscrizioni sono condizionate al numero dei posti disponibili per cui se, dopo aver predisposto la graduatoria, le domande di nuova iscrizione fossero superiori ai posti disponibili, il 3 febbraio alle 18 presso l’Accabì si procederà in seduta pubblica ad effettuare il sorteggio fra domande con gli stessi requisiti. Nei giorni successivi sarà quindi possibile presentare eventualmente domanda per le scuole dell'infanzia statali.

Coloro che sono interessati al servizio di ingresso anticipato (7,30/8,00 o 8,00/8,30) alla scuola dell’infanzia di Mastro Ciliegia possono presentare domanda online inserendo la richiesta con la relativa specifica nella domanda (e quindi entro e non oltre il 27 gennaio 2026). Come sempre la possibilità è riservata ad un numero limitato di utenti per i quali verrà formata una graduatoria.

Open day: Per conoscere strutture e attività sono disponibili sul sito due video dedicati alle due scuole. Inoltre dopo l’open day che nei giorni scorsi ha coinvolto La Tartaruga, si svolge oggi, 13 gennaio dalle 17,30 alle 19,30 l’open day a Mastro Ciliegia.

Info e bando sono disponibili sul sito nell’apposita sezione insieme al progetto educativo 0-6. Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Istruzione nelle ore di apertura (telefono 0577 986342).

Supporto nella compilazione delle domande. I cittadini che ne hanno necessità potranno chiedere assistenza ai Punto Digitale Facile disponibili.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio Stampa