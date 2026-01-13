Arrestati due giovani per 18 furti e rapine a Piombino

Cronaca Piombino
I due sono ritenuti gravemente indiziati di una lunga serie di furti e rapine che negli ultimi mesi avevano creato allarme in tutta la città

Due giovani, di 24 e 28 anni, sono stati arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Piombino e condotti in carcere in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Livorno. I due, cittadini nordafricani, sono ritenuti gravemente indiziati di una lunga serie di furti e rapine che negli ultimi mesi avevano creato allarme in tutta la città.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due sarebbero responsabili di 18 episodi criminosi, di cui otto commessi in concorso, avvenuti tra luglio e dicembre. I reati contestati spaziano dalle rapine e furti alla ricettazione e all’indebito utilizzo di carte di pagamento, fino a minacce e lesioni personali, configurando un quadro di attività criminale seriale e strutturata.

Le indagini dei Carabinieri si sono basate su un’accurata raccolta di testimonianze, sull’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati e sull’incrocio dei dati presenti nelle banche dati investigative. Questo lavoro ha consentito di ricostruire nel dettaglio le dinamiche dei singoli episodi e di delineare un solido quadro indiziario nei confronti dei due sospettati.

Alla luce della gravità e della reiterazione delle condotte, nonché dei precedenti a loro carico, la Procura della Repubblica di Livorno ha richiesto al Giudice per le indagini preliminari l’emissione della misura cautelare in carcere, poi concessa. I Carabinieri hanno quindi rintracciato e arrestato i due uomini, conducendoli presso un istituto penitenziario al termine delle formalità di rito.

