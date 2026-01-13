Bagno chimico in fiamme al cantiere di una scuola a Firenze

Alle 7 della mattina di martedì 13 gennaio i vigili del fuoco sono intervenuti al cantiere dell'istituto Leonardo da Vinci a Firenze, in via Giovanni dei Marignolli. Ha preso fuoco il bagno chimico del cantiere assieme a altro materiale depositato da una persona senza fissa dimora.

Al momento dell’evento la scuola non era ancora aperta. Risultano alcuni danni da calore e da fumo in corrispondenza di dove era posizionato il bagno. Sul posto una squadra dei vigili pompieri ha effettuato lo spegnimento e la messa in sicurezza.L'istituto è aperto regolarmente. Non risultano persone coinvolte.