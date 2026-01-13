Bambina si sente male a scuola, ma l'ambulanza rimane impantanata nel cortile

Un’autoambulanza è rimasta bloccata nel cortile di una scuola elementare di Grosseto dopo aver appena caricato una bambina colta da malore. L’episodio si è verificato nel pomeriggio e, secondo quanto riferito, l’impossibilità di ripartire sarebbe stata causata dal fondo stradale reso viscido.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a liberare il mezzo di soccorso, consentendone il rientro in sede in condizioni di sicurezza. Nel frattempo, per non ritardare l’assistenza alla bambina, il personale sanitario aveva già allertato un’altra ambulanza, che ha trasportato tempestivamente l’alunna in ospedale per le cure necessarie.