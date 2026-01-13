Santa Maria a Monte, bando sul turismo. L’Amministrazione risponde agli attacchi di Sinistra Plurale: "Calunnie e disinformazione"

Un’ Amministrazione che "parla di turismo ma lo affossa ogni giorno", che "ogni volta che si muove peggiora la situazione": queste le parole utilizzate dal gruppo Sinistra Plurale in risposta alla pubblicazione del bando volto alla rivitalizzazione dell’attività turistica.

Parole vergognose, dette da chi continua a non sapere niente della materia su cui si esprime. Persone che, giorno dopo giorno, si dilettano attaccandoci su ogni cosa che facciamo. Non sprecheremo parole per convincere chi parla solo per calunniarci, ma per dovere di verità verso i nostri cittadini siamo tenuti a chiarire alcuni punti su cui le due consigliere "da battaglia" (ma solo sui social) non hanno le idee chiare.

In primo luogo, occorre prendere atto che il nostro Comune si trovi in una situazione delicata, sia a livello commerciale che turistico. Centri commerciali e supermercati hanno progressivamente smantellato le storiche "botteghe", rendendo impossibile la competizione da parte delle piccole attività. Una realtà che ha colpito anche i Comuni limitrofi. L’indebolimento del commercio nel nostro Comune ha portato inevitabilmente a una riduzione dei flussi nel Borgo e in tutte le frazioni. Un circolo vizioso che ci indebolisce ed a cui vogliamo trovare delle strategie.

Di fronte ad un obiettivo chiaro e ad una programmazione volta a realizzarlo, non ci stupiscono neanche più gli attacchi gratuiti e disinformati che nascono dalla non accettazione di chi non sia stato eletto. Persone che non approfondiscono le tematiche e che vorrebbero addirittura in futuro gestire il Comune. I cittadini hanno più volte mostrato a chi vogliono dare la loro fiducia e questo ci basta: quello che stiamo facendo è ciò di cui questo territorio ha più bisogno.

Non torneremo a parlare nuovamente di quanto è stato citato da Sinistra Plurale. Abbiamo già illustrato le nostre decisioni alla cittadinanza, in virtù della trasparenza che ci contraddistingue. Invitiamo quindi le consigliere a migliorare la loro capacità di comprensione del testo, per provare un’altra volta a leggere gli articoli che abbiamo pubblicato e capire meglio.

L’imposta di soggiorno costituisce una risorsa importante per le casse di questo Comune: migliaia di euro da destinare al potenziamento delle attività culturali a fronte di una spesa irrisoria per turisti. Inoltre, la trasformazione in area pedonale della piazza del Teatro è stata strumentalizzata fino al ridicolo da queste opposizioni che, a quanto pare, ancora non hanno capito che la cultura a cui tanto inneggiano, passa proprio da questi luoghi di bellezza. Mentono, infine, quando parlano di “chiusura del teatro”: l’affidamento è avvenuto a dicembre, essendo lo stesso utilizzato per i saggi di Natale, ma forse le consigliere erano troppo impegnate a raccontare sui social informazioni non corrispondenti alla realtà.

Appare che i comunicati e gli interventi letti in Consiglio Comunale, siano frutto di chi ha già avuto l’occasione di governare per anni. Le conseguenze le paghiamo ancora oggi.

Ormai occorre prendere atto della realtà attuale ed accettarla, adeguandoci ai tempi, anche alle vendite on line che hanno aggravato la situazione.

Il bando che abbiamo realizzato, e che è stato illustrato in una riunione ieri sera con i soggetti interessati, punta a risollevare il nostro Comune: un altro passo verso la rinascita che abbiamo promesso ai cittadini nel momento in cui hanno deciso di eleggerci. La politica seria non dovrebbe sperare nel fallimento di ogni nostra iniziativa, né di potersi fregiare di un nostro fallimento per guadagnare qualche voto alle prossime elezioni. Ad oggi abbiamo cercato di operare con le poche risorse disponibili, ma sempre a testa alta e

secondo la consapevolezza di far tornare i conti pubblici.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio stampa

