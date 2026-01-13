Benedizione degli animali a Impruneta: appuntamento il 18 gennaio

Torna a Impruneta un appuntamento tradizionale per la comunità, che negli anni si è distinto come manifestazione di altissimo interesse per il territorio del Chianti: la benedizione degli animali.
Domenica 18 gennaio, a partire dalle ore 11, piazza Buondelmonti a Impruneta accoglierà il 44esimo anniversario della benedizione degli animali. La manifestazione viene organizzata dal gruppo “Gli amici di Dino Bonaiuti” nel giorno in cui ricadono le celebrazioni di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali.
Il programma nel dettaglio prevede il ritrovo dei cavalieri a partire dalle ore 11.00. Seguirà la benedizione di tutti gli animali presenti, Mons. Luigi Oropallo celebrerà il rito.
A partire dalle ore 12.30, tutti i partecipanti sono invitati a uno spuntino presso il ristorante Circolo Ricreativo Culturale Piattello Green A.P.S. (via Vittorio Veneto 39).
