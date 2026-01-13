'Bibliotecari scolastici, costruttori di futuro': Giornata nazionale di studio alla biblioteca comunale di Empoli

Un fine settimana all’insegna di 'Bibliotecari scolastici, costruttori di futuro': una Giornata nazionale di studio ad Empoli tra biblioteca comunale Renato Fucini (via Cavour, 36) e Palazzo Leggenda (via Paladini).

L’Associazione italiana biblioteche (AIB), la Commissione nazionale Biblioteche scolastiche (CNBS), la Sezione Toscana e l’Osservatorio Lavoro e Professione (Olavep), con il patrocinio di e in collaborazione con vari enti e il supporto di alcuni partner, organizza la Giornata nazionale di studio “Bibliotecari scolastici, costruttori di futuro” al fine di avviare una riflessione su come tradurre i principi e le indicazioni del nuovo Manifesto IFLA-UNESCO per le biblioteche scolastiche 2025.

Grazie ad interventi e testimonianze da contesti nazionali e internazionali saranno offerti ai partecipanti spunti su formazione, innovazione, leadership e molto altro.

La Giornata nazionale di studio sarà introdotta da un pomeriggio laboratoriale a cura dell’AIB CNBS sul bibliotecario scolastico e di alcuni Partner della Giornata.

Comitato Scientifico: Maria Pia Cacace (Comitato Esecutivo Nazionale AIB, delegata alla Formazione, al Rapporto con i territori e alla Politica della lettura e welfare culturale e Referente per le biblioteche scolastiche), Raffaele De Magistris (AIB Osservatorio Lavoro e Professione), Carlo Ghilli (Biblioteca Fucini, Empoli e AIB Toscana), Mauro Guerrini (Università degli Studi di Firenze) e Luisa Marquardt (Università degli Studi Roma Tre, IFLA CPDWL Section e AIB Commissione nazionale Biblioteche scolastiche) – coordinatrice

Comitato Organizzatore: Virginia Benvenuti (Biblioteca Palazzo Leggenda, Empoli), Francesca Cadeddu (AIB), Agnese Cargini (AIB), Eleonora Gargiulo (Biblioteca Fucini, Empoli e AIB Toscana) – coordinatrice e Rosy Vella (Biblioteca Fucini, Empoli)

PROGRAMMA – La giornata di studio , si terrà sabato 17 gennaio 2026, in orario dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19, alla biblioteca comunale Renato Fucini (via Cavour, 36). Il tema: identità professionale, nuove competenze e sfide educative per il bibliotecario scolastico alla luce del Manifesto IFLA–UNESCO delle Biblioteche Scolastiche 2025 e dell’Agenda 2030. La giornata sarà preceduta da un pomeriggio laboratoriale, venerdì 16 gennaio 2026, dalle 16 alle 19.

Per maggiori dettagli e per il programma completo consultare il link: https://www.aib.it/eventi/bibliotecari-scolastici-costruttori-di-futuro-giornata-nazionale-di-studio/

Per informazioni: cnbs@aib.it (e in c/c luisa.marquardt@aib.it)

Le prenotazioni si sono chiuse lunedì 12 gennaio e il convegno risulta tutto esaurito.

Organizzata da AIB - Commissione nazionale biblioteche scolastiche e centri risorse educative (CNBS), Sezione Toscana e Osservatorio lavoro e professione (Olavep) - sotto gli auspici del Centro per il Libro e la lettura, i patrocini della Città di Empoli – Biblioteca Renato Fucini e Palazzo Leggenda, dell’AsPeI, di Biblioteche Senza Frontiere Italia, della Fondazione Regolino ETS, del Forum del Libro, di IBBY Italia ETS, la collaborazione della Regione Toscana, dell’Ufficio Scolastico Regionale Toscana e della Scuola Polo per la promozione della Lettura IPSIA Pacinotti di Pontedera ed il supporto di Colibrì – Editrice Bibliografica – GAM Gonzagarredi – PromoCultura – Associazione Noi da grandi Onlus di Empoli – Gruppo Sferruzza, sferruzza dell’Associazione Amici della biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli.

AVVISO CHIUSURE SALE STUDIO - In occasione del Convegno le sale studio della Biblioteca comunale Renato Fucini saranno chiuse agli utenti per studio e lettura dalle 12 di venerdì 16 gennaio alle 12 di lunedì 19 gennaio 2026. Il servizio di prestito e restituzione sarà regolarmente attivo.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate