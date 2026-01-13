Cantieri tramvia, CNA Firenze: "Le agevolazioni Tari vanno nella giusta direzione"

"Accogliamo positivamente la decisione del Comune di Firenze di introdurre agevolazioni Tari fino al 50% per le attività economiche che operano in prossimità dei cantieri della tramvia. È un segnale concreto di attenzione verso imprese che da mesi convivono con disagi importanti: riduzione dell’accessibilità, calo dei flussi e difficoltà operative quotidiane.

La tramvia è un’opera strategica, con indubbi benefici futuri, ma è fondamentale che durante la fase dei lavori non siano le imprese a pagare il prezzo più alto. Purtroppo, almeno nell’ultimo anno e mezzo, alcune attività hanno subito pesanti ripercussioni economiche legate ai cantieri, fino alla chiusura, in assenza di adeguate misure di sostegno.

Le agevolazioni sulla Tari rappresentano quindi un passo nella giusta direzione, a condizione che vengano applicate in modo semplice e tempestivo, e che siano accompagnate dal rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori e da ulteriori strumenti di supporto, soprattutto per le attività più esposte. Un intervento che va nella direzione di un equilibrio necessario tra la realizzazione delle opere e la tutela del tessuto economico dei quartieri".

Così Lorenzo Cei, direttore generale di CNA Firenze Metropolitana, commenta le agevolazioni Tari previste dal Comune di Firenze per le attività vicine ai cantieri delle linee tramviarie 3.2.1 e VACS.

Fonte: CNA Firenze Metropolitana - Ufficio Stampa

