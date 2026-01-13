Cantieri tramvia, CNA Firenze: "Le agevolazioni Tari vanno nella giusta direzione"

Attualità Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

"Accogliamo positivamente la decisione del Comune di Firenze di introdurre agevolazioni Tari fino al 50% per le attività economiche che operano in prossimità dei cantieri della tramvia. È un segnale concreto di attenzione verso imprese che da mesi convivono con disagi importanti: riduzione dell’accessibilità, calo dei flussi e difficoltà operative quotidiane.

La tramvia è un’opera strategica, con indubbi benefici futuri, ma è fondamentale che durante la fase dei lavori non siano le imprese a pagare il prezzo più alto. Purtroppo, almeno nell’ultimo anno e mezzo, alcune attività hanno subito pesanti ripercussioni economiche legate ai cantieri, fino alla chiusura, in assenza di adeguate misure di sostegno.

Le agevolazioni sulla Tari rappresentano quindi un passo nella giusta direzione, a condizione che vengano applicate in modo semplice e tempestivo, e che siano accompagnate dal rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori e da ulteriori strumenti di supporto, soprattutto per le attività più esposte. Un intervento che va nella direzione di un equilibrio necessario tra la realizzazione delle opere e la tutela del tessuto economico dei quartieri".

Così Lorenzo Cei, direttore generale di CNA Firenze Metropolitana, commenta le agevolazioni Tari previste dal Comune di Firenze per le attività vicine ai cantieri delle linee tramviarie 3.2.1 e VACS.

Fonte: CNA Firenze Metropolitana - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Firenze
Attualità
13 Gennaio 2026

Il mercato di Campo di Marte rimane nell’area del Franchi

Il mercato rionale di Campo di Marte resterà nell’area dello stadio Stadio Artemio Franchi, a Firenze, nonostante l’avanzamento dei lavori di restyling dell’impianto sportivo. La sistemazione temporanea prevede lo spostamento [...]

Lastra a Signa
Attualità
13 Gennaio 2026

'L'amore fa paura': Felicia Kingsley e Lea Landucci al Teatro delle Arti di Lastra a Signa

Un talk su relazioni, desiderio e consapevolezza che prende avvio dalle ore 19 con aperitivo e jazz e si arricchisce della presenza di Artemisia Centro Antiviolenza, con un intervento informativo [...]

Bagno a Ripoli
Attualità
13 Gennaio 2026
atelier alzheimer le tinaie bagno a ripoli

Bagno a Ripoli, giovani e anziani scrivono insieme le parole per il 2026

All'anno passato vogliono lasciare rabbia, odio, delusioni, miseria e violenza. Per l'anno appena iniziato invece si augurano di stare in compagnia, fare ciò che piace, essere sempre positivi nella vita [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina