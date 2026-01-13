Quattordici morti nei primi dieci giorni dell’anno: questo il bilancio nel comune aretino di Castiglion Fiorentino, che il sindaco Mario Agnelli aveva reso noto con una nota di cordoglio e vicinanza alle famiglie, suscitando però preoccupazione tra la popolazione e attenzione mediatica da parte della stampa.

Il sindaco ha sottolineato che la sua intenzione non era quella di lanciare un allarme sociale, ma semplicemente di esprimere cordoglio alle famiglie colpite. "Quando muore qualcuno porgo sempre le condoglianze, così come faccio suonare le campane per i nuovi nati", ha spiegato il primo cittadino, ricordando che i decessi riguardano persone di età compresa tra 60 e 90 anni con diverse patologie, comprese alcune oncologiche.

Il dato appare superiore alla media storica del comune aretino, dove nel 2025 si erano registrati 133 decessi a fronte di appena 74 nascite, segnalando un saldo naturale negativo e il rischio di spopolamento. "Non sono assolutamente in grado di trovarne le cause, e non credo che si parli proprio di una causa comune - ha aggiunto Agnelli -. Si parla di una certa varietà di decessi, con diverse condizioni di salute e situazioni cliniche".

Sulla vicenda è intervenuto anche Paolo Brandi, capogruppo di opposizione di Rinascimento castiglionese, annunciando un’interrogazione al sindaco e invitando a fare chiarezza: "Comprendo e partecipo al dolore delle famiglie, ma titoli sensazionalistici e dichiarazioni amplificate dai media rischiano di generare preoccupazione inutile". Brandi chiede verifiche sui certificati di morte, un confronto con le autorità sanitarie locali e, se necessario, un comunicato ufficiale per rassicurare la cittadinanza e chiarire eventuali dubbi sulle cause dei decessi.