Comunicazione aumentativa alternativa, le iscrizioni al corso a Castelfranco

Nell'ambito del percorso di apprendimento permanente non formale delle biblioteche collegate alla rete Rea.Net, la biblioteca di Castelfranco di Sotto organizza il corso gratuito dedicato alla Comunicazione aumentativa alternativa (CAA). Si tratta di un sistema di comunicazione alternativo, come dice il nome stesso, per relazionarsi con persone con difficoltà comunicative. Una strategia per permettere a queste persone di esprimersi, comprendere e partecipare attivamente alla vita quotidiana.

In sostanza un codice alternativo alla comunicazione verbale e scritta alfabetica, dove per comunicare si usa un insieme di codici e canali comunicativi, che vanno da simboli e immagini (pittogrammi), gesti e segni (vocalizzazione), tabelle di comunicazione (strumenti non tecnologici).

Un codice quindi che, facendo leva su vari canali comunicativi ha una più ampia possibilità di sintonizzare l'emittente con la ricevente anche se uno dei sue soggetti ha problemi ad attuare la comunicazione convenzionale per vari motivi.

I principali impieghi di questo sistema di comunicazione sono le persone con disturbo dello spettro autistico, paralisi cerebrale infantile, disabilità intellettiva, sclerosi laterale Amiotrofica (SLA), esiti di ictus.

Per partecipare al corso è possibile iscriversi fino al 15 gennaio.

Tutti gli incontri si svolgeranno alla biblioteca comunale di Castelfranco di Sotto e sono calendarizzati per il 22 e il 29 gennaio e per il 5,12 e 19 febbraio dalle 16,30 alle 18,30.

Per tutte le informazioni rivolgersi al numero 0571-487260.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

