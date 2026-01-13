Contrasto allo spaccio nelle Cerbaie, Lega Fucecchio soddisfatta

Soddisfazione per l’operazione in corso nelle aree collinari delle Cerbaie viene espressa da Marco Cordone, segretario della sezione comunale della Lega di Fucecchio e Cerreto Guidi. L’esponente politico commenta positivamente l’azione avviata dai carabinieri, coordinata dal Comando provinciale di Firenze e condotta dai militari della stazione di Fucecchio e della Compagnia di Empoli, con il supporto del Battaglione Toscana, dell’unità cinofila, dei “Cacciatori” provenienti dalla Puglia e di un elicottero messo a disposizione dalla struttura di Pisa.

Secondo Cordone, l’intervento, che si svilupperà nell’arco di dieci giorni, rappresenta un’azione decisa e continuativa di contrasto allo spaccio di droga in un’area da tempo segnalata come particolarmente critica. L’operazione, concertata con la Prefettura di Firenze e con il Comune di Fucecchio, viene indicata come un passo importante verso lo smantellamento di quella che viene definita una vera e propria rete di traffici illeciti all’interno di un contesto naturalistico di pregio.

Nel suo intervento, l’esponente della Lega rivendica anche l’impegno politico portato avanti negli anni sul tema della sicurezza nelle Cerbaie, ricordando come già nel 2022 fosse stato richiesto l’impiego dei militari dell’operazione “Strade Sicure” e un rafforzamento delle misure di contrasto allo spaccio. L’attuale operazione viene quindi letta come una conferma della necessità di una presenza stabile e strutturata delle forze dell’ordine sul territorio.

Cordone sottolinea inoltre l’importanza, per il comune di Fucecchio, di disporre di una Tenenza dei carabinieri e rilancia il tema della realizzazione di un CPR a livello regionale, ritenuto uno strumento utile anche in relazione al contrasto allo spaccio. Un ringraziamento viene infine rivolto alla polizia locale del Comune di Fucecchio per il supporto garantito nelle attività di controllo del territorio.