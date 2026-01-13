Nuovo corso gratuito di protezione civile alla Misericordia di Empoli

La Misericordia di Empoli apre le iscrizioni al nuovo corso base gratuito di protezione civile. Le lezioni si terranno ogni lunedì e mercoledì, dalle 21.15 alle 23.15, nella sede di via Cavour 32 a Empoli: il corso avrà inizio il 28 gennaio e terminerà alla fine di febbraio 2026.

Per questa nuova campagna formativa la Misericordia di Empoli ha scelto di coinvolgere i cittadini e le cittadine con un messaggio chiaro e significativo: Formati. Partecipa. Fai la differenza. “Partecipare a un corso di protezione civile – sottolinea Alessandro Mammoli responsabile della Protezione Civile della Misericordia di Empoli – significa proprio questo, prepararsi e formarsi così da sapere come agire e cosa fare in caso di emergenze. Essere pronti è essenziale e fa la differenza, per noi e per il nostro territorio. L’esperienza diretta dell’emergenza maltempo a Empoli lo scorso anno ci ha insegnato che l’altro che ha bisogno di aiuto possiamo essere noi, e chiunque può dare il proprio contributo. I cambiamenti climatici mettono a dura prova il fragile equilibrio dei territori, per questo dobbiamo farci trovare pronti, capaci di utilizzare strumenti e addestrati per manovre e interventi di emergenza. La prevenzione sul territorio e la formazione sono i nostri strumenti più preziosi”.

La Misericordia di Empoli è da sempre in prima linea, sia nel diffondere la conoscenza del sistema di protezione civile sia nel formare nuovi volontari da introdurre nella squadra operativa. Un gruppo –composto da 137 volontari e volontarie – che nel 2025 ha operato per oltre 10.500 ore in 29 interventi di protezione civile su emergenze per calamità naturali e servizi di vigilanza.

Il corso base di protezione civile organizzato dalla Misericordia di Empoli è completamente gratuito, e permette di acquisire le nozioni teoriche e pratiche per intervenire in modo tempestivo in caso di situazioni di emergenza. Essere cittadini consapevoli è il primo passo, che chiunque può fare, per essere presidi attivi nel proprio territorio. Le lezioni includono una panoramica sulla normativa, un'analisi approfondita delle modalità di interazione con la popolazione durante le emergenze e una spiegazione dettagliata degli aspetti tecnici degli interventi. Inoltre sono previste sessioni pratiche di addestramento per la gestione del rischio idrogeologico, per l’utilizzo di idrovore, la gestione delle alluvioni e l'utilizzo di attrezzature per l'insacchettamento.

La partecipazione al corso è gratuita, al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Per iscrizioni: sito della Misericordia di Empoli sezione Servizi- Formazione o al link https://misericordia.empoli.fi.it/prodotto/corso-base-di-protezione-civile/

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0571 7255 o inviare un'email a protezionecivile@misericordia.empoli.fi.it.

Corso base di protezione civile - Gratuito

da mercoledì 28 gennaio 2026

ogni lunedì e mercoledì dalle 21.15 alle 23.15

via Cavour 32, Empoli (FI).

