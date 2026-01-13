Costa Concordia, 14esimo anniversario del naufragio. Il sindaco Schiaffino: "Commemorazioni sobrie"

Attualità
Condividi su:
Leggi su mobile

L'amministrazione comunale ha scelto di ridimensionare le commemorazioni. Una scelta che non convince i familiari delle vittime, tra cui Elio Vincenzini: "Mi auguro che l'isola del Giglio non dimentichi"

Sono cominciate oggi, 13 gennaio, le commemorazioni per il 14esimo anniversario del naufragio della Costa Concordia, una tragedia che costò la vita a 32 persone tra passeggeri ed equipaggio. Alle 12 è stata celebrata una messa di suffragio nella chiesa dei Santi Lorenzo e Mamiliano, a Giglio Porto, mentre in serata, alle 21.30, si svolgerà la tradizionale fiaccolata: un corteo silenzioso dalla chiesa fino alla targa commemorativa del molo rosso.

Dopo il decennale del naufragio, l’amministrazione comunale ha scelto di ridimensionare il profilo delle commemorazioni. Una scelta che non convince tutti, a partire dai familiari delle vittime, come Elio Vincenzi che nel disastro perse la moglie Maria Grazia Trecarichi, ritrovata solo nell’ottobre del 2013. La coppia si trovava a bordo della nave per festeggiare i cinquant’anni di matrimonio.

"Mi auguro che l'isola del Giglio non smetta di ricordare quella tragedia - ha affermato Vincenzi -. Bisogna onorare la memoria di chi ha perso la vita". L'uomo, che non potrà partecipare per motivi di salute, ha annunciato comunque la presenza simbolica di una corona in chiesa e di uno striscione, per mantenere vivo il ricordo.

Diversa la posizione del sindaco Armando Schiaffino, che prenderà parte alle iniziative senza indossare la fascia tricolore. Il primo cittadino ha affermato che seppur la commemorazione sarà "sobria", come negli scorsi anni, ha ribadito che "nessuno vuole dimenticare" quanto accaduto, ma "basta passerelle".

Notizie correlate

Pisa
Attualità
13 Gennaio 2026
Cantiere ospedale cisanello delegazione università winsconsin platteville

Al cantiere dell'Ospedale Nuovo Santa Chiara in Cisanello in visita una delegazione dell’Università del Winsconsin-Platteville

Una delegazione dell’Università del Wisconsin - Platteville (Usa), composta da una dozzina di studenti del corso di laurea in "Gestione delle costruzioni, Ingegneria civile e Ingegneria meccanica" guidati dai docenti Gina [...]

Firenze
Attualità
13 Gennaio 2026

Sciopero nazionale dei tassisti: grande adesione anche a Firenze

Adesione totale allo sciopero nazionale indetto dalle principali sigle di rappresentanza sindacale, tra cui Uritaxi. Anche nelle città rappresentate dalle sigle non aderenti allo sciopero, il fermo è di fatto [...]

Firenze
Attualità
13 Gennaio 2026

Firenze, Asgari bloccato in patria: non sarà presente alla proiezione del suo film Divine Comedy

Accolto con entusiasmo all'ultima Mostra di Venezia, arriva al cinema Astra di Firenze, in anteprima toscana domenica 18 gennaio alle ore 16.00, Divine Comedy, il nuovo film di Ali Asgari, [...]


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina