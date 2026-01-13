Costa Concordia, 14esimo anniversario del naufragio. Il sindaco Schiaffino: "Commemorazioni sobrie"

Sono cominciate oggi, 13 gennaio, le commemorazioni per il 14esimo anniversario del naufragio della Costa Concordia, una tragedia che costò la vita a 32 persone tra passeggeri ed equipaggio. Alle 12 è stata celebrata una messa di suffragio nella chiesa dei Santi Lorenzo e Mamiliano, a Giglio Porto, mentre in serata, alle 21.30, si svolgerà la tradizionale fiaccolata: un corteo silenzioso dalla chiesa fino alla targa commemorativa del molo rosso.

Dopo il decennale del naufragio, l’amministrazione comunale ha scelto di ridimensionare il profilo delle commemorazioni. Una scelta che non convince tutti, a partire dai familiari delle vittime, come Elio Vincenzi che nel disastro perse la moglie Maria Grazia Trecarichi, ritrovata solo nell’ottobre del 2013. La coppia si trovava a bordo della nave per festeggiare i cinquant’anni di matrimonio.

"Mi auguro che l'isola del Giglio non smetta di ricordare quella tragedia - ha affermato Vincenzi -. Bisogna onorare la memoria di chi ha perso la vita". L'uomo, che non potrà partecipare per motivi di salute, ha annunciato comunque la presenza simbolica di una corona in chiesa e di uno striscione, per mantenere vivo il ricordo.

Diversa la posizione del sindaco Armando Schiaffino, che prenderà parte alle iniziative senza indossare la fascia tricolore. Il primo cittadino ha affermato che seppur la commemorazione sarà "sobria", come negli scorsi anni, ha ribadito che "nessuno vuole dimenticare" quanto accaduto, ma "basta passerelle".

