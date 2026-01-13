Crisi moda, Petrucci (FdI): "Ho invitato il Ministro Urso a incontrare i conciatori toscani del cuoio"

“Questa mattina ho invitato il Ministro del Made in Italy Adolfo Urso ad incontrare i conciatori del distretto toscano del Cuoio e il Ministro si è reso disponibile a farlo entro quest’anno” lo annuncia il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci dopo aver avuto una interlocuzione con il Ministro che questa mattina ha partecipato all’inaugurazione di Pitti Immagine Uomo 109.

“Il Governo Meloni - prosegue Petrucci - si è impegnato nel sostenere il comparto in questo difficile frangente e gli viene riconosciuto dai rappresentanti del settore. Come non mai un governo italiano si sta adoperando per sostenere il Made in Italy, ne è l’ennesima riprova la lotta al fast fashion grazie all’introduzione di una microtassa sui piccoli pacchi provenienti dai Paesi extraUe e dalla Cina e il lavoro di concerto con l’Unione Europa. Anche per questo comparto così identitario del nostro tessuto produttivo, il Governo Meloni ha dimostrato di mantenere le promesse.

Sono particolarmente orgoglioso - conclude Petrucci - che proprio nella nostra Regione, qui a Pitti Uomo, per la prima volta il Ministero abbia aperto la casa del Made in Italy all’interno di una fiera, si tratta di un ufficio a cui le imprese possono rivolgersi per conoscere gli strumenti utili per il finanziamento e l’internazionalizzazione delle attività”.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate