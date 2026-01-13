Da un buco nel muro prende cocaina e eroina, arrestato

Un 46enne è stato arrestato a Pisa per spaccio. L'8 gennaio è stato sorpreso dai carabinieri in flagranza mentre gestiva un "deposito" di stupefacenti in centro storico.

L'uomo è stato visto mentre prendeva da un'intercapedine un involucro sospetto, che aveva all'interno della droga. La successiva perquisizione ha permesso ai militari di trovare e sequestrare 4 grammi di cocaina, 3 di eroina e 520 euro in contanti.

Per il 46enne è stato convalidato l’arresto e disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, due volte a settimana.