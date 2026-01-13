Donna morta a San Godenzo, due fermi per omicidio volontario

Due persone sono state fermate per la morte di Franka Ludwig, la 52enne di nazionalità tedesca trovata senza vita il 2 luglio scorso su un sentiero di montagna nel comune di San Godenzo, in provincia di Firenze. Su disposizione della procura fiorentina, i carabinieri hanno eseguito il fermo del compagno della donna, un uomo di 53 anni, e di un’amica 66enne, entrambi residenti a Firenze.

I due sarebbero accusati di omicidio volontario. L’ipotesi dell’accusa è che il delitto sia stato pianificato con l’obiettivo di incassare il premio di alcune polizze assicurative, per un valore complessivo di circa un milione di euro, intestate alla vittima.

Sempre secondo l’impianto accusatorio, la donna sarebbe stata inizialmente tramortita con uno psicofarmaco, poi trasportata sul sentiero di montagna e infine uccisa, colpita alla testa con un masso.

