Il Comune di Montelupo Fiorentino propone anche quest’anno il progetto School of Rock, rivolto ai bambini che frequentano le classi dalla prima alla quarta della scuola primaria dell’Istituto Baccio da Montelupo.

Famiglie e bambini potranno quindi usufruire nuovamente di questo servizio, che è al tempo stesso prolungamento del tempo a scuola e opportunità di crescita.

L’idea di School of Rock era nata in seguito all’indagine Quello che le donne non dicono, (condotta su ben 300 donne che vivevano o lavoravano sul territorio montelupino), da cui era emersa l’esigenza di conciliare più facilmente i tempi tra lavoro e famiglia.

I ragazzi potranno prolungare di un’ora la loro permanenza nei locali scolastici in continuità con l’orario di lezione una volta a settimana, rispondendo anche alle necessità emerse sul territorio.

Non si tratta però di un corso specifico per l’apprendimento di uno strumento, quanto invece di un laboratorio collettivo per familiarizzare con la musica. Gli educatori del CAM coordineranno tutto il percorso, invitando a far gruppo, a cimentarsi in esercizi d’ascolto, a confrontarsi con esperimenti di ritmo e di suono, a immergersi in prove compositive. Verrà data prova del bagaglio acquisito, restituendolo in un saggio finale.

Il doposcuola si svolgerà nei locali della scuola Margherita Hack, in continuità con l’orario scolastico, il lunedì pomeriggio dalle 16.45 alle 17.45. I volontari Auser forniranno supporto alla sorveglianza.

È possibile iscriversi dal 14 al 21 gennaio, inviando una email all’indirizzo di posta elettronica: doposcuola@comune.montelupo-fiorentino.fi.it, allegando il modulo di iscrizione compilato e firmato, nonché i documenti d’identità di entrambi i genitori.

L’inizio del doposcuola è previsto per lunedì 26 gennaio 2026 e si concluderà a fine maggio con il saggio finale.

Nel caso in cui dovessero arrivare più domande rispetto al numero di posti disponibili, la selezione avverrà secondo l’ordine temporale di invio.

Nessun costo sarà a carico delle famiglie.

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al MMAB, Piazza Vittorio Veneto 11, tel. 0571 – 917655

Fonte: Comune di Montelupo - Ufficio stampa

