Doppio appuntamento alla Fornace Pasquinucci: inaugurazione di Dilettevoli passioni e concerto di chitarra

Sabato 17 gennaio alle ore 17.30 ci sarà l'Inaugurazione della Mostra d’arte contemporanea 'Dilettevoli passioni' presso i locali della Ex Fornace Pasquinucci, Piazza Dori, Capraia Fiorentina.

"Il Gruppo culturale Fornace Pasquinucci ogni inizio d’anno offre ai propri soci una mostra personale. Quest’anno abbiamo il piacere di presentare le opere di tre artisti, Sandro Caioli, Grazia di Napoli, Valter Masoni. Ognuno di loro con tecnica e stile diverso, in una vasta gamma di colori, trasmette ai fruitori, sensazioni e sentimenti. Siamo contenti di avere in esposizione queste opere che sicuramente saranno di interesse dei visitatori" dice la Presidente Lorella Consorti.

La mostra avrà la presentazione critica del Prof. Silvano Salvadori, storico dell’Arte.

"Una mostra questa alla Pasquinucci che pur nelle differenze fa i tre artisti ha una coerenza globale di gioia creativa che ho voluto intitolare 'Dilettevoli passioni'", afferma il Professore Salvadori.

Domenica 18 gennaio ore 17.30 ci sarà un evento musicale Il concerto di chitarra classica di Federico Piccioli e i suoi allievi.

La mostra ha il patrocinio del Comune di Capraia e Limite e sarà visitabile fino al 1 febbraio 2026 dal giovedì alla domenica dalle ore 17 alle ore 19.

 

Fonte: Gruppo culturale Fornace Pasquinucci aps -Ufficio stampa

