Un talk su relazioni, desiderio e consapevolezza che prende avvio dalle ore 19 con aperitivo e jazz e si arricchisce della presenza di Artemisia Centro Antiviolenza, con un intervento informativo dedicato alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere.

Giovedì 15 gennaio il Teatro delle Arti di Lastra a Signa ospita 'L’amore fa paura', una serata che intreccia letteratura, musica e confronto pubblico per riflettere – con linguaggio accessibile e contemporaneo – su quanto sia complesso oggi parlare di relazioni, desiderio e intimità.

Protagoniste dell’incontro saranno Felicia Kingsley e Lea Landucci, due autrici di riferimento del romance contemporaneo, capaci di raccontare l’amore nelle sue contraddizioni: la paura di esporsi, la fuga dalle relazioni, l’attrazione che disarma e la ricerca ostinata di una connessione autentica.

La serata si apre alle ore 19.00 con aperitivo e jazz in foyer, creando un clima informale e accogliente che accompagnerà il pubblico fino al talk delle ore 21.00, 'Solo se ti rende felice': un dialogo a più voci, tra parole e musica, che mette al centro le relazioni affettive oggi, le loro fragilità e le loro possibilità. Aperitivo + talk: 10 euro.

Nel corso dell’incontro si parlerà anche dei due romanzi protagonisti della serata: 'Scandalo a Hollywood' (Newton Compton Editori) di Felicia Kingsley, una storia ambientata sotto i riflettori di Hollywood, tra rivalità professionali, competizione e sentimenti pronti a esplodere;

'Hate Love Repeat' (Always Publishing) di Lea Landucci, una commedia romantica serrata e ironica, dove odio e attrazione si rincorrono sul set e fuori dal set, fino a mettere in discussione ogni certezza.

Al termine del talk è previsto il firma copie. Per la prenotazione dei libri è possibile contattare la Libreria Scarabocchio (tel. 348 8024917). I volumi sono inoltre disponibili in prestito presso la Biblioteca Comunale di Lastra a Signa, in uno scaffale tematico dedicato.

Elemento centrale della serata è la presenza di Artemisia Centro Antiviolenza, associazione di promozione sociale attiva da oltre trent’anni sul territorio di Firenze e della Città Metropolitana nel contrasto a ogni forma di violenza su donne, bambini e adolescenti e nella promozione dei loro diritti fondamentali. Per Artemisia interverrà Annalisa Gordigiani, consigliera dell’associazione Artemisia e avvocata esperta per le informazioni legali che sarà presente con un desk informativo e materiali divulgativi.

Le attività di Artemisia comprendono informazione e sensibilizzazione, costruzione di reti e collaborazioni e servizi specialistici gratuiti di sostegno e cura. Le professioniste dell’associazione sono esperte nella rilevazione della violenza, nella valutazione del rischio, nella progettazione di piani di protezione e autonomia e nel trattamento del trauma. Artemisia fa parte del coordinamento nazionale CISMAI, è partner della Fondazione Una Nessuna Centomila ed è in rete con il numero nazionale antiviolenza 1522.

La serata è realizzata grazie a una rete territoriale che coinvolge biblioteche, librerie e associazioni culturali, confermando il Teatro delle Arti come spazio di incontro, riflessione e partecipazione attiva.

