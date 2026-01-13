'Fiabe dolci, dolci fiabe' in scena a Santa Croce

La rassegna teatrale Il Baule dei sogni arriva dedicata alle famiglie offre per domenica 18 gennaio una promozione imperdibile: per i primi trenta bambini che arriveranno al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno prima dello spettacolo l’ingresso sarà gratuito.

Domenica 18 gennaio in scena Fiabe dolci, dolci fiabe di e con Fabio Scaramucci, elementi scenotecnici e di figura di Paolo Pezzutti e Mauro Fornasier, musiche di scena eseguite da Mario Scaramucci, light design e programmazione QLab Alberto Biasutti, produzione Ortoteatro.

Si narrano le avventure di bambini golosi o affamati, protagonisti di fiabe popolari il cui fascino è sempre vivo. Ecco allora la bionda Riccioli d’Oro entrare nella casa di tre orsi e mangiare la loro colazione. Ecco una bimba golosa di frittelle alle prese con un cattivissimo zio (in Friuli e Veneto “Barba Zucon”, in altre regioni Zio Lupo). Ed ecco ancora due bimbi alle prese con la casetta di marzapane e la terribile strega Rosicchia.

Ed ecco anche Johnny Bassotto, il poliziotto in grado di capire chi ha rubato la marmellata; Maramao, il gatto a cui piaceva mangiare pane e bere vino; la bella Tartaruga che con la sua lentezza ha trovato un mare di gelato; il cagnolino Virgola, che ci insegna che non basta il cibo per vivere, ci vuole amore.

Età consigliata dai 5 anni.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa