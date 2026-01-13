Giani: "La Toscana è al fianco del popolo iraniano in lotta per democrazia e libertà"

“La Toscana è accanto al popolo iraniano, che chiede libertà e democrazia. Siamo al fianco di donne e giovani che protestano rischiando la vita, di artisti come Asgari che vengono perseguitati per aver osato raccontare la verità”. Il presidente Eugenio Giani commenta le notizie che giungono dall'Iran dove è in corso una feroce repressione delle manifestazioni di piazza da parte del regime degli Ayatollah. “Quello che sta accadendo - aggiunge Giani - assume sempre più le dimensioni di un massacro”.

“Il diritto di vivere, il diritto di esprimersi, il diritto di protestare senza essere massacrati sono diritti umani non negoziabili”, sottolinea il presidente della Toscana, che chiede all'Unione Europea, all'ONU e ai governi democratici del mondo “di intensificare una pressione decisa e concreta sul regime iraniano affinché ponga fine alle violenze su chi dissente, e di operare affinché l’Iran non diventi l’ennesimo teatro di guerra e caos, ma l’occasione per ridare slancio a un prospettiva di pace, libertà, democrazia e giustizia”.

Fonte: Regione Toscana

