Il mercato di Campo di Marte rimane nell’area del Franchi

Il mercato rionale di Campo di Marte resterà nell’area dello stadio Stadio Artemio Franchi, a Firenze, nonostante l’avanzamento dei lavori di restyling dell’impianto sportivo. La sistemazione temporanea prevede lo spostamento dei banchi sul lato della Maratona, in prossimità della pista di skateboard, soluzione che resterà valida anche durante le diverse fasi del cantiere.

I 24 posteggi destinati agli operatori ambulanti, sia del settore alimentare che non alimentare, sono stati trasferiti provvisoriamente nella nuova area a partire da questa settimana, garantendo la continuità del mercato senza allontanarlo dal quartiere di riferimento.

La scelta relativa alla collocazione temporanea è stata definita e condivisa lo scorso dicembre, al termine di un sopralluogo congiunto che ha visto la partecipazione dell’assessore allo sviluppo economico Jacopo Vicini, dei responsabili delle direzioni Attività economiche e Servizi tecnici del Comune di Firenze, delle associazioni di categoria Confesercenti, Confcommercio e Cna, oltre a una rappresentanza degli ambulanti del mercato rionale.