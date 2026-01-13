"Il sindaco accoglie l’arte": al via la rassgena a Bagno a Ripoli

Parte con il nuovo anno il progetto “Il sindaco accoglie l’arte”, iniziativa ideata dalla giunta di Bagno a Ripoli per dare spazio e visibilità agli artisti del territorio con una serie di esposizioni temporanee ospitate davanti all’ufficio del sindaco, al secondo piano in palazzo comunale.

Lo svelamento della prima opera che darà ufficialmente il via alla rassegna si svolgerà domani, mercoledì 14 gennai,o alle ore 12. L’iniziativa sarà preceduta dalla presentazione, in sala giunta, dell’artista e del progetto, alla presenza del sindaco Francesco Pignotti, dell’assessora alla Cultura Paola Nocentini e degli altri artisti in mostra successivamente.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa