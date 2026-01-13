Il weekend del vivaio gialloblu: i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo

Un weekend ricco di appuntamenti per il vivaio dei Gialloblu di Castelfiorentino. Ecco tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo:

UNDER 19 GOLD

Avvio tutto in salita nella seconda fase regionale per i ragazzi di Renato Gasperoni, che cadono 73-56 a Camaiore sul parquet del Vela Basket. Con un roster a ranghi ridotti a causa degli infortuni, e l’esordio di due classe 2010, i gialloblu viaggiano a braccetto con i locali fino a metà gara (33-30 all’intervallo), salvo poi subire il break decisivo nella terza frazione, quando un parziale di 25-15 indirizza la sfida. Così, dopo il passaggio al 30′ sul 58-45, nell’ultimo quarto Vela amministra e chiude i giochi.

Prossimo impegno lunedì 19 gennaio alle 21 al PalaBetti contro Donoratico.

Vela Basket – Abc Castelfiorentino 73-56

Tabellino: Garbetti, Ticciati 18, Baldi 10, Vallerani 2, Leti 4, Paniccià 2, Bini 6, Kamberaj, Niccolini 9, Capuana 5. All. Gasperoni. Ass. Cicilano, Rastelli.

Parziali: 12-14, 21-16, 25-15, 15-11

UNDER 17 REGIONALE

I ragazzi di Alberto Ciampolini inaugurano il girone di ritorno andando a prendersi il terzo successo consecutivo: 67-48 il finale ai danni della Baloncesto. Gara decisa nelle prime due frazioni, con i gialloblu che scappano subito sul +15 indirizzando la sfida a metà gara (40-15). Nella ripresa la reazione degli ospiti conduce il match sui binari dell’equilibrio, ma niente che possa svoltare una partita ormai ipotecata.

Prossimo impegno sabato 17 gennaio alle 17 a Siena sul parquet del Costone.

Abc Castelfiorentino – Baloncesto Firenze 67-48

Tabellino: Di Carlo 13, Di Vilio 5, Profeti 12, Paniccià 9, Faffi 4, Barbieri 8, Macchi 3, Scherillo 4, Capuana 6, Muoio 3, Capocchini, Bianchi. All. Ciampolini.

Parziali: 21-6, 19-9, 13-20, 14-13

UNDER 15 ECCELLENZA

Colpaccio sfiorato per i ragazzi di Eraldo Mazzuca, autori di una grandissima prestazione a Siena sponda Virtus. Sul parquet della seconda della classe i gialloblu si arrendono soltanto all’overtime: 79-76 il finale. Grande intensità per tutti i 45 minuti di gioco, con la formazione castellana che gioca alla pari con i padroni di casa fino all’ultimo possesso. Dopo due primi quarti in perfetto equilibrio, tanto che a metà gara il tabellone segna 40-37, nella ripresa i gialloblu impattano e mettono la testa avanti andando all’ultimo riposo sul 50-52. La quarta frazione scorre via sul punto a punto, fino al 64-64 che rimanda il verdetto al supplementare. E qui, nelle azioni finali, la squadra di casa infila i possessi che decidono la sfida.

Prossimo impegno domenica 18 gennaio alle 11:30 al PalaBetti contro Us Livorno.

Virtus Siena – Abc Castelfiorentino 79-76 dts

Tabellino: Macchi, Nardi, Giovannoni 12, Bellesi 3, Mannocci 17, Profeti 12, Faffi, Barbieri, Falorni 14, Muoio 5, Bertelli 13. All. Mazzca. Ass. Ciampolini.

Parziali: 20-18, 20-19, 10-15, 14-12, 15-12

ALLIEVI CSI

Inizia con un ampio successo in casa della Teamnova il girone di ritorno dei ragazzi di Claudio Calvani, che espugnano il parquet di Lastra a Signa con un perentorio 26-78. Gara a senso unico fin dalla palla a due, con i gialloblu che scappano dopo dieci minuti per poi incrementare il vantaggio nelle successive tre frazioni di gioco. Un divario che diventa abisso già a metà gara tanto che, nella seconda parte, l’Abc deve soltanto amministrare.

Prossimo impegno sabato 24 gennaio alle 18:30 al PalaGilardetti contro Freccia Azzurra.

Teamnova Lastra a Signa – Abc Castelfiorentino 26-78

Tabellino: Di Vilio 11, Scherillo 12, Battaglia 11, Gazzarrini 16, Macchi 10, Bellandi 8, Cetti 2, Galli 6, Torregrossa 2, Marzuoli, Bargigli, Capocchini, Scarscelli. All. Calvani. Ass. Lazzeretti.

Parziali: 4-20, 5-24, 10-23, 7-11

UNDER 13 REGIONALE

All’esordio nella seconda fase valida per la corsa verso il titolo regionale, arriva la prima sconfitta stagionale per i ragazzi di Giovanni Corbinelli, che a Firenze cadono 83-49 per mano della Laurenziana. Un passivo pesante quello dei gialloblu, che di fatto inseguono per l’intera durata del match senza mai riuscire a mettere in discussione il finale.

Prossimo impegno domenica 18 gennaio alle 9:30 al PalaGilardetti contro Pino Firenze.

Laurenziana Basket – Abc Castelfiorentino 83-49

Sono scesi in campo: Costa, Bini, Arzilli, Fineschi, Sordi, Lisi, Iori, Allegra, Bagnoli, Profeti, Lucchesi, Sardelli. All. Corbinelli. Ass. Barlabà.

UNDER 17 FEMMINILE

Sconfitta a Firenze sponda Baloncesto per le ragazze di Gianni Lazzeretti, che cedono il passo alla squadra di casa per 52-23. Gara tutta volta all’inseguimento quella delle gialloblu che, dopo un buon approccio, nel secondo quarto faticano a trovare la via del canestro permettendo così alle fiorentine di allungare sul +15 al riposo lungo (27-12). Al rientro dagli spogliatoi la reazione castellana dà vita ad un terzo quarto combattuto, ma Baloncesto resta in controllo per poi scappare definitivamente in volata.

Prossimo impegno sabato 24 gennaio alle 16:30 al PalaGilardetti contro il Cmb Valdarno.

Baloncesto Firenze – Gialloblu Castelfiorentino 52-23

Tabellino: Dainelli 14, Montanelli 2, Jahelezi S. 3, Jahelezi N. 4, Zenarti, Mancini, Murati, Hoxha, Fontanelli, Latini. All. Lazzeretti. Ass. Cantini, Bandinelli.

Parziali: 17-10, 10-2, 13-9, 12-2

MINIBASKET

Dopo la sosta natalizia, sono ripresi gli impegni ufficiali del minibasket gialloblu. Sugli scudi le vittorie casalinghe degli Esordienti 2014 di Cosimo Corbinelli e Lorenzo Torrigiani, che si sono aggiudicati il match contro Union Prato al termine di una partita sempre sul filo del rasoio, e degli Scoiattoli Big 2017 di Daniele Bagnoli e Raffaele Macalindong, che hanno superato Scandicci grazie ad un’ottima prestazione. Sconfitte, invece, per i due gruppi Aquilotti 2015 di Daniele Bagnoli e Giacomo Ciulli: gli Aquilotti Big sono caduti sul parquet della Folgore Fucecchio, mentre gli Aquilotti Open hanno ceduto il passo al Firenze 2 e alla Florence nel doppio impegno che li ha visti protagonisti al PalaBetti. Sconfitta interna, infine, per gli Aquilotti Small 2016 di Tommaso Barlabà e Giammarco Filippini, che si sono arresi alla Baloncesto in una gara segnata da tante e importanti defezioni.

