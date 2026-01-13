In giro per Pontedera con l'hashish, arrestato

Un 33enne è stato arrestato a Pontedera l'8 gennaio per detenzione e spaccio di droga. Alle 12 il giovane è stato sorpreso dai militari con 90 grammi di hashish e un cellulare verosimilmente utilizzato per la gestione dell'attività illecita. Il tutto è stato sequestrato.

L’arrestato è stato trattenuto presso la camera di sicurezza del Comando, in attesa del rito direttissimo che si è tenuto nella mattinata del giorno seguente, in cui è stato convalidato l’arresto e disposta la misura del divieto di dimora nella provincia di Pisa e dell’obbligo di presentazione alla polizia Giudiziaria due volte al giorno, tutti i giorni della settimana.