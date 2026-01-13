Il Coordinamento Forza Italia San Miniato si rivolge con una nota all'amministrazione comunale riguardo al prezzo dei parcheggi nel centro storico: "evidenziando una grave incongruenza tra costo degli abbonamenti e servizi disponibili".

La nota del Coordinamento Forza Italia S. Miniato

Il coordinamento di Forza Italia San Miniato interviene sulla situazione dei parcheggi nel centro storico, evidenziando una grave incongruenza tra il costo degli abbonamenti e i servizi effettivamente disponibili per i cittadini, in particolare per i non residenti.

Nonostante il parcheggio del Cencione sia attualmente aperto solo in misura ridotta a causa delle frane che ne limitano l’utilizzo e nonostante gli ascensori siano fuori uso ormai da lungo tempo, la tariffa per l’abbonamento ai parcheggi del centro storico non è stata minimamente modificata.

Si continua quindi a richiedere il pagamento dell’importo pieno a fronte di servizi inferiori o addirittura inesistenti, come nel caso dell’ascensore fermo, che rappresenta un collegamento fondamentale per l’accesso al centro.

Forza Italia San Miniato ritiene questa situazione inaccettabile e penalizzante per lavoratori, pendolari, commercianti e frequentatori del centro storico, che si trovano a pagare come se il servizio fosse completo ed efficiente, quando nella realtà non lo è.

Il coordinamento chiede quindi all’amministrazione comunale di intervenire con urgenza per adeguare le tariffe allo stato reale dei servizi offerti, prevedendo riduzioni o forme di compensazione fino al pieno ripristino del parcheggio del Cencione e degli ascensori, nel rispetto dei cittadini e del principio di equità.