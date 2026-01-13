Incontro pubblico "Pace, Sicurezza e Geopolitica" alla Fondazione Santa Chiara

Attualità San Miniato
Pace, Sicurezza e Geopolitica: a San Miniato un confronto partecipato sulle sfide globali e l’impatto sui territori

Si è svolto sabato 10 gennaio 2026, presso la Fondazione Conservatorio Santa Chiara, l’incontro pubblico “Pace, Sicurezza e Geopolitica – Dialoghi sul conflitto in Ucraina e le sfide per i territori”, promosso con l’obiettivo di portare anche a livello locale una riflessione su temi di rilevanza internazionale.

L’evento ha registrato una partecipazione significativa, con oltre 60 cittadini presenti e numerose autorità e rappresentanti istituzionali provenienti da diverse realtà della Toscana. Nel corso dei saluti istituzionali, il Sindaco di San Miniato Simone Giglioli ha sottolineato l’attenzione e la vicinanza dell’amministrazione comunale verso temi che, pur essendo spesso percepiti come lontani, hanno ricadute dirette sui territori: «Questioni come la sicurezza e i conflitti internazionali non sono estranee alla dimensione locale. La guerra in Ucraina, ad esempio, ha avuto effetti concreti e rilevanti anche sul tessuto economico del nostro territorio, rendendo necessario un momento di riflessione pubblica come questo».

È intervenuta anche la Vicepresidente della Regione Toscana Mia Diop, che ha richiamato l’importanza di un impegno condiviso nella costruzione della pace e nella comprensione delle sue molteplici dimensioni: «Lavorare per la pace significa anche comprenderne la complessità e gli effetti che i conflitti producono sulle persone, sullecomunità e sulle istituzioni. È fondamentale mantenere alta l’attenzione e favorire occasioni di confronto come questa».

A portare il saluto della Fondazione ospitante, il Vicepresidente Vittorio Gabbanini, che ha evidenziato il valore culturale e civile dell’iniziativa e il ruolo degli spazi territoriali nel favorire il dialogo su temi strategici. L’incontro ha rappresentato un primo tentativo di avvicinare il dibattito su pace e sicurezza alle comunità locali, mettendo in relazione le dinamiche globali con la percezione e le esigenze dei territori.

Cosimo Meneguzzo, organizzatore e moderatore dell’evento, ha definito l’incontro «un successo oltre le aspettative», sottolineando il forte coinvolgimento del pubblico e la qualità del dibattito: «È emerso chiaramente come i temi della sicurezza non possano restare confinati a sedi centrali o specialistiche. Devono essere portati nei territori senza rinunciare alla qualità dell’analisi e al rigore tecnico, aprendosi a una discussione civica, strutturata e accessibile».

L’incontro ha confermato la possibilità di affrontare temi complessi come pace e sicurezza anche in contesti non metropolitani, promuovendo un dialogo pubblico, informato e radicato nei territori.

Fonte: Ufficio stampa

