Lavori sulle strade di Fucecchio: ecco dove

E' iniziato lunedì 12 gennaio l'intervento di manutenzione ordinaria di alcune strade urbane ed extra urbane sul territorio di Fucecchio, a seguito dell'affidamento predisposto dal Comune ad una ditta esterna.

L'intervento prevede la fornitura e posa in opera di stabilizzato in alcune strade bianche extraurbane, oltre alla ricavatura delle fossette di scolo e ad opere di manutenzione di strade urbane. Alcune delle vie oggetto dell'affidamento sono via Vecchia Empolese, via delle Ceppate, via di Balzello, via dello Stillo, via di Montebono, via delle Viole.

L'intervento si protrarrà nei prossimi giorni, al fine di migliorare la viabilità urbana ed extra urbana e, con essa, la sicurezza stradale.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa