Marco Vichi presenta il suo libro in biblioteca a Greve

Conoscere le autrici e gli autori contemporanei e le loro fatiche letterarie tra gli scaffali della biblioteca comunale “Carlo e Massimo Baldini”, dialogando e viaggiando alla scoperta di mondi paralleli, personaggi, intrecci, generi narrativi, spazi dell’immaginazione ed esperienze di scrittura creativa. Nell’ambito della ricca stagione culturale “Vivi la Biblioteca!”, allestita nella sala lettura di piazza Terra Madre, che accoglie conferenze, incontri, spettacoli, eventi, prende il via sabato 17 gennaio alle ore 18 una nuova edizione della rassegna di incontri con gli scrittori e le scrittrici, tra i più affermati del panorama regionale e nazionale, e le loro ultime novità. Ad aprire il ciclo di appuntamenti un ‘vicino di casa’, residente tra le colline imprunetine. In compagnia della celebre penna di Marco Vichi, affiancato dalla vicesindaca Monica Toniazzi, il pubblico avrà la possibilità di tuffarsi in una nuova avventura del Commissario Bordelli, il quattordicesimo episodio della serie, narrata in “Notti Nere”, volume edito da Guanda.

“Siamo onorati – dichiara l’assessora alla Cultura Monica Toniazzi - di aprire l’iniziativa letteraria che scommette sulla cultura di prossimità e punta a creare un filo diretto tra scrittori e lettori con il libro, fresco di pubblicazione, di Marco Vichi, uno dei protagonisti più amati del giallo italiano che all’attivo ha più di trenta pubblicazioni, tradotte in tutto il mondo, e 1.5 milioni di copie vendute, oltre a tenere laboratori di scrittura in varie città italiane e presso l’Università degli Studi di Firenze. Sabato 17, in occasione dell’approfondimento in biblioteca, il pubblico potrà entrare in contatto con la passione e il talento autentico di un autore della letteratura contemporanea. La prima tappa di una serie che ci permetterà di curiosare nella vita professionale dello scrittore, esplorare i personaggi e le loro storie”. Ingresso libero.

IL LIBRO

Giugno 1970: mentre l’Italia segue i Mondiali in Messico e le piazze si riempiono di proteste, l’ex commissario Franco Bordelli vive la pensione tra ricordi e progetti con Eleonora. Ma il crimine torna presto a chiamarlo: Piras, prossimo a diventare commissario, continua a coinvolgerlo nelle indagini, e persino il nuovo questore sembra aver bisogno di lui. Sospeso tra passato e presente, tra la quiete dell’Impruneta e i vecchi casi da risolvere, Bordelli dovrà affrontare la più imprevedibile delle sorprese.

Fonte: Comune di Greve in Chianti - Ufficio stampa