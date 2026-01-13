Montelupo nello spazio: asteroide intitolato a Ilaria Cinelli

Un po’ di Montelupo conquista lo spazio. Un piccolo asteroide situato tra Marte e Giove è stato intitolato a Ilaria Cinelli, nota per i suoi successi nell’ingegneria biomedica e nell’esplorazione spaziale, originaria della città della ceramica.

La denominazione “Ilariacinelli”, attribuita al pianeta minore numero 108952, è diventata ufficiale nei giorni scorsi. L’asteroide, scoperto nel 2001, è ora inserito nell’elenco degli oltre 25.800 corpi celesti del sistema solare ai quali è stato assegnato un nome.

“L’intitolazione rappresenta un riconoscimento raro e simbolico, che assume un valore che va oltre il piano personale – scrive Cinelli sui social –. La dedica viene infatti letta come il risultato di un percorso condiviso, più che come un traguardo individuale, e come un segno di apprezzamento per un impegno portato avanti nel tempo. Un frammento di spazio, collocato nella fascia principale degli asteroidi, diventa così portatore di una storia e di un nome destinati a viaggiare tra i pianeti”.

La citazione ufficiale recita: “Ilaria Cinelli è un’ingegnera biomedica italiana, membro dell'Associazione Medica Aerospaziale, nonché contributore chiave delle iniziative dell'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Spaziali Outer Space. Ha guidato spedizioni in ambienti estremi per condurre ricerche sulle future attività umane sulla Luna e su Marte”.

“Vedere queste parole collegate a un oggetto che orbita tra Marte e Giove – ha proseguito la scienziata montelupina – è sia umile che significativo. Riconosce il lavoro nelle scienze della vita spaziali, nella medicina spaziale e nella ricerca centrata sull’uomo. Campi essenziali per l'esplorazione, ma spesso rimangono sullo sfondo”.

Cinelli ha infine ringraziato gli scopritori e tutti coloro che hanno reso possibile questa dedica, in particolare Maura Tombelli, l'astronoma amatoriale – anche lei montelupina – che ha scoperto più asteroidi al mondo e appartenente al gruppo astrofili Montelupo.

