Montespertoli usa i fondi del 5x1000 per un progetto per persone con disabilità

Il Comune di Montespertoli compie una scelta politica chiara: utilizzare le risorse del 5×1000 per rafforzare i diritti, l’inclusione e la partecipazione delle persone con disabilità. Con un contributo di circa 3.450 euro, finanziato attraverso le somme del 5×1000 dell’IRPEF – anno d’imposta 2023 destinate dai contribuenti alle attività sociali del Comune, l’Amministrazione sostiene il progetto socio-educativo “Incontriamoci al Parco”, promosso dalla Confraternita di Misericordia di Montespertoli.

In un contesto in cui troppo spesso la disabilità viene confinata ai margini, Montespertoli sceglie di investire su interventi che costruiscono comunità: spazi dove l’incontro non è un’eccezione, ma una pratica quotidiana; dove l’autonomia non è uno slogan, ma un obiettivo concreto; dove l’inclusione non è delegata, ma messa al centro delle politiche pubbliche. Il progetto è rivolto a bambini, adolescenti e adulti con disabilità e mira a promuovere socializzazione, relazioni e partecipazione attiva in gruppi misti, insieme a persone normodotate. Sono previsti laboratori artistico-creativi e laboratori di circo, pensati come strumenti educativi e sociali capaci di rafforzare competenze relazionali, autostima e autonomia, con un’attenzione specifica al coinvolgimento delle famiglie.

“Il 5×1000 non è una voce contabile: è una scelta dei cittadini e delle cittadine. E la scelta dell’Amministrazione è altrettanto netta: reinvestire quelle risorse in progetti che rendono Montespertoli più giusta, più accessibile, più solidale”, evidenzia l’Assessora al sociale, Ottavia Viti.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche comunali di sostegno alla disabilità e di promozione dell’inclusione sociale, confermando la volontà di trasformare le risorse disponibili in opportunità educative e sociali per le persone più fragili e, di conseguenza, per il benessere complessivo della comunità.

Il contributo sarà erogato secondo quanto previsto dal Regolamento comunale per la concessione di patrocini e contributi, a seguito della presentazione della documentazione e del rendiconto delle spese sostenute. Con questo atto, il Comune di Montespertoli rafforza anche la collaborazione con il volontariato e con il Terzo Settore, riconoscendo che senza una rete forte e radicata – fatta di competenze, presenza e cura – non esiste coesione sociale.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa