Morte Letizia Ciampi, la 47enne aveva cardiomiopatia. Esclusa malasanità

Un problema legato a una patologia fino ad allora sconosciuta, è all’origine della morte di Letizia Ciampi, la donna fiorentina deceduta durante una vacanza a Fuerteventura. A chiarirlo è l’autopsia, che ha escluso responsabilità sanitarie. La notizia è stata riportata dal quotidiano La Nazione.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti medico-legali, la 47enne era affetta da una cardiomiopatia dilatativa, una patologia del cuore non diagnosticata in precedenza e difficilmente individuabile senza esami specialistici. Per questo motivo, i sanitari che l’avevano visitata sull’isola delle Canarie non avrebbero potuto rilevare la reale causa del suo malessere.

L’esito dell’autopsia ha quindi escluso l’ipotesi di malasanità, aprendo la strada alle procedure per il rientro della salma in Italia.

