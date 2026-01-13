Nuovo personale per la Polizia di Pisa, il COISP: "Grande soddisfazione"

Il Sindacato Indipendente di Polizia COISP di Pisa ha espresso "grande soddisfazione" in relazione al piano di assegnazioni di gennaio 2026 del personale del ruolo ispettori e degli agenti e assistenti della Polizia di Stato che interesserà la provincia di Pisa.

Secondo il sindacato, "si tratta di un potenziamento di personale che interesserà in modo concreto non solo l’organico della locale Questura ma rafforzerà ulteriormente l’organico del Commissariato PS di Pontedera". Un incremento che riguarderà anche altri settori strategici della sicurezza pubblica: "si segnala un potenziamento importante anche per la Polizia Stradale e per la Polizia di Frontiera Aerea".

Il rafforzamento degli organici, spiega il segretario provinciale Simone Carnasciali, avrà effetti diretti sia sulla sicurezza sia sulle condizioni di lavoro degli operatori. "Questo incremento di personale potrà non solo innalzare ulteriormente i livelli di sicurezza ma dare una boccata di ossigeno per le poliziotte ed i poliziotti impiegati presso gli uffici di cui sopra, uffici che ricordo prosegue il segretario provinciale Simone Carnasciali, in questi ultimi periodi sono stati caratterizzati da una importante carenza di organico in relazione anche alle peculiarità del territorio pisano".

Un territorio che, secondo il COISP, riveste un ruolo strategico spesso non adeguatamente considerato: "Un territorio importante, alle volte sottovalutato, che primeggia all’estero non solo per la sua bellezza legata anche ai suoi monumenti ma anche per alcune eccellenze come le tre Università, un Ospedale di grande prestigio come Cisanello, un aeroporto internazionale, importanti aziende che esportano in tutto il mondo ecc.".

Il sindacato rivendica anche il lavoro svolto a livello istituzionale. "Il lavoro concreto della nostra organizzazione sindacale, afferma Carnasciali fatto con attenzione, perseveranza contraddistinto da un dialogo costruttivo ha ottenuto la giusta attenzione da parte anche di alcune autorità locali e nazionali".

A questo proposito, il COISP di Pisa rivolge "un ringraziamento particolare all’ Onorevole Edoardo Ziello e all’Onorevole Nicola Molteni Sottosegretario al Ministero degli Interni".

Infine, conclude Carnasciali, "a dimostrazione ancora una volta di come la sicurezza sia un bene di tutti su cui è necessario investire, fare squadra, istituzioni e mondo della politica".

