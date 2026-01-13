Peccioli Gravel Clinic: al via un nuovo format dedicato al cicloturismo su ghiaia

Si aprono oggi le iscrizioni alla Peccioli Gravel Clinic, un nuovo evento di tre giorni pensato per chi vuole scoprire o migliorare il proprio rapporto con la bici gravel. Un’esperienza che unisce cicloturismo, tecnica di guida e il contesto unico di Peccioli e della Valdera, con lezioni pratiche in bici curate da maestri ed ex-professionisti.

Tre giorni immersi nel mondo di Peccioli, dove il territorio incontra l’arte contemporanea e la tradizione enogastronomica locale.

L’evento si terrà dal 30 aprile al 3 maggio 2026, con un numero limitato di posti per partecipare.

Pochi posti perché la Peccioli Gravel Clinic è pensata come un vero training, adatto sia agli amanti della gravel sia ai principianti che vogliono scoprire i segreti di questa bicicletta sempre più usata e diffusa: una vera e propria “clinica” all’aria aperta sulle colline pisane della Valdera.

Un format semplice e ben strutturato, che trasforma il MACCA – il Museo d’Arte Contemporanea di Peccioli – e il sistema dei sentieri circostanti in una academy esclusiva per gravelisti di tutti i livelli, alla ricerca di un’esperienza unica.

La Peccioli Gravel Clinic non è una gara, ma un percorso guidato per migliorare tecnica, sicurezza e capacità di lettura del territorio.

Il programma

Il programma si articola su tre giornate con percorsi differenziati (lunghi e medi), escursioni serali e sfide di regolarità e conduzione del mezzo con ex-professionisti ed esperti di ciclismo che oggi si sono “convertiti” al fascino del mondo gravel.

I percorsi annunciati sono:

Giorno 1– Venerdì 1 maggio: Anello della Costellazione di circa 53 km con circa 1.100 metri di dislivello

Giorno 2 – Sabato 2 maggio: Anello Peccioli-Volterra fino a Villamagna, con percorso lungo di 63km o medio di 31 Km e dislivelli di 1.100 e 450 metri.

Giorno 3– Domenica 3 maggio: Anello Peccioli-Terricciola, con percorso lungo di 39 km per circa 750 metri di dislivello e prova speciale di 31,5 km con circa 550 metri di dislivello.

Sono previste inoltre attività extra come la pedalata notturna verso l’osservatorio astronomico di Libbiano e una sfida di conduzione gravel su anello dedicato con un ex-professionista.

Le giornate includeranno anche momenti enogastronomici, culturali e iniziative pensate per gli accompagnatori.

Formazione tecnica e servizi

La parte tecnica è affidata a un Gravel Coach, esperto ciclista con abilitazione come maestro MTB ed e-MTB.

Uno dei punti di forza dell’esperienza: ogni partecipante verrà filmato sui percorsi e potrà rivedersi la sera insieme al maestro, per correggere postura, equilibrio e tecnica di guida. Un servizio raro nel panorama gravel, che consente un miglioramento immediato e personalizzato, inserito in un pacchetto assolutamente da non perdere per qualità e convenienza.

Peccioli e il suo territorio

La Peccioli Gravel Clinic si svolge nel cuore di un territorio che negli ultimi anni ha costruito un modello riconosciuto di innovazione, cultura, accoglienza, cura del territorio e valorizzazione delle prerogative locali.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio, che guarda al cicloturismo come chiave per esplorare e valorizzare il parco culturale del MACCA e la sentieristica sviluppata con il Touring Club Italiano (Peccioli è anche Bandiera Arancione TCI).

Un’edizione speciale, con prezzo di lancio

Per la Peccioli Gravel Clinic 2026 è prevista una formula di lancio con “premium price”, valida solo per la prima edizione, che include servizi avanzati, ospitalità diffusa e attività guidate. Una scelta pensata per offrire ai partecipanti un’esperienza curata in ogni dettaglio.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte sul sito: www.peccioligravel.it

Tutte le informazioni su quote, programma e disponibilità saranno aggiornate sul sito dedicato.

Fonte: Ufficio stampa