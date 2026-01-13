Pedone investito a Castelfiorentino, in codice giallo all'ospedale di Empoli

Un uomo è rimasto ferito nel tardo pomeriggio di oggi, verso le 18, a Castelfiorentino dopo essere stato investito mentre si trovava a piedi lungo la strada regionale 429, in via Ciurini.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un investimento di pedone con politrauma. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, che hanno prestato le prime cure direttamente sul luogo dell’incidente, insieme alla polizia municipale per i rilievi e la gestione della viabilità.

Dopo il trattamento iniziale, il ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Giuseppe di Empoli per ulteriori accertamenti e le cure necessarie.