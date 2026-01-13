Una notte di caos che ha scosso la tranquillità del presidio ospedaliero Cosma e Damiano di Pescia. Un uomo bielorusso di 40 anni è stato arrestato dai Carabinieri domenica notte dopo essersi introdotto abusivamente nel reparto di chirurgia, devastando gli arredi e facendo razzie di materiale sanitario.

Il raid nell'ambulatorio

L'episodio è avvenuto intorno alle ore 23:00. L'uomo, che non era ricoverato nella struttura e si trovava in probabile stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol, è riuscito a forzare la serratura dell'ambulatorio chirurgico. Una volta all'interno, ha dato sfogo a una violenza gratuita, mettendo a soqquadro i locali e distruggendo i mobili presenti.

Il rumore provocato dai danneggiamenti è stato così violento che alcuni presenti hanno inizialmente temuto un cedimento strutturale o un crollo all'interno dell'edificio. Oltre ai danni materiali, il 40enne si è impossessato di tutto ciò che ha trovato a portata di mano: garze, disinfettanti e ferri chirurgici. Il baccano ha però allertato immediatamente il personale sanitario e i servizi di vigilanza, che hanno richiesto l'intervento urgente del 112.

I militari della Stazione di Pescia sono giunti sul posto in pochi minuti, bloccando l'uomo prima che la situazione potesse degenerare ulteriormente, considerando la pericolosità degli strumenti taglienti di cui era in possesso. L'uomo, risultato incensurato, è stato tratto in arresto per danneggiamento aggravato e tentato furto.

Notizie correlate