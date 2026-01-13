"Questa sera il mio pensiero va al terribile naufragio della Costa Concordia nella notte del 13 gennaio di 14 anni fa, ancora oggi una ferita indelebile nella storia - scrive il governatore della Toscana, Eugenio Giani, sui social che ricorda la terribile tragedia che costò la vita a 32 persone tra passeggeri ed equipaggio - . La grande solidarietà dei gigliesi che salvarono e accolsero i sopravvissuti rimarrà sempre nel cuore della nostra Toscana".

Le commemorazioni sono iniziate oggi alle 12 con una messa di suffragio nella chiesa dei Santi Lorenzo e Mamiliano, a Giglio Porto. In serata, alle 21.30, è in programma la tradizionale fiaccolata: un corteo silenzioso dalla chiesa fino alla targa commemorativa del molo rosso.

Emblematica la decisione dell’amministrazione comunale di confermare anche quest’anno una commemorazione improntata alla sobrietà. Il sindaco Armando Schiaffino parteciperà alle iniziative senza indossare la fascia tricolore. Una scelta che, tuttavia, non ha trovato il consenso unanime, suscitando perplessità soprattutto tra alcuni familiari delle vittime.

