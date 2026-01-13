"Una ferita indelebile nella storia": il presidente Giani ricorda il naufragio della Costa Concordia

Attualità Isola del Giglio
Condividi su:
Leggi su mobile

Il messaggio del presidente Giani nel giorno dell’anniversario. Al Giglio il ricordo delle 32 vittime

"Questa sera il mio pensiero va al terribile naufragio della Costa Concordia nella notte del 13 gennaio di 14 anni fa, ancora oggi una ferita indelebile nella storia - scrive il governatore della Toscana, Eugenio Giani, sui social che ricorda la terribile tragedia che costò la vita a 32 persone tra passeggeri ed equipaggio - . La grande solidarietà dei gigliesi che salvarono e accolsero i sopravvissuti rimarrà sempre nel cuore della nostra Toscana".

Le commemorazioni sono iniziate oggi alle 12 con una messa di suffragio nella chiesa dei Santi Lorenzo e Mamiliano, a Giglio Porto. In serata, alle 21.30, è in programma la tradizionale fiaccolata: un corteo silenzioso dalla chiesa fino alla targa commemorativa del molo rosso.

Emblematica la decisione dell’amministrazione comunale di confermare anche quest’anno una commemorazione improntata alla sobrietà. Il sindaco Armando Schiaffino parteciperà alle iniziative senza indossare la fascia tricolore. Una scelta che, tuttavia, non ha trovato il consenso unanime, suscitando perplessità soprattutto tra alcuni familiari delle vittime.

 

Notizie correlate

Isola del Giglio
Attualità
13 Gennaio 2026

Costa Concordia, 14esimo anniversario del naufragio. Il sindaco Schiaffino: "Commemorazioni sobrie"

Sono cominciate oggi, 13 gennaio, le commemorazioni per il 14esimo anniversario del naufragio della Costa Concordia, una tragedia che costò la vita a 32 persone tra passeggeri ed equipaggio. Alle [...]

Isola del Giglio
Attualità
9 Settembre 2025

Maltempo in Toscana, nubifragio all'isola del Giglio. Prosegue l'instabilità

La Toscana anche in serata colpita dai temporali. "Intenso sistema temporalesco sul litorale grossetano e Argentario. Nubifragio all’isola del Giglio con 67 mm di pioggia caduti in meno di un’ora". [...]

Castiglione della Pescaia
Attualità
13 Giugno 2025

Cinque vele in Toscana, Legambiente e Touring Club premiano quattro località

In Italia la blue economy vale come l’oro ed è sempre più a cinque vele. A portare in primo piano numeri di settore ed esperienze balneari di successo, a partire [...]



Tutte le notizie di Isola del Giglio

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina