Ragazza di 16 anni investita sulle strisce a Livorno, è in terapia intensiva

È ricoverata in terapia intensiva in condizioni gravissime e con prognosi riservata una ragazza di 16 anni investita questa mattina a Livorno mentre attraversava viale Carducci sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto intorno alle 7.45 lungo la carreggiata principale, quando la giovane è stata travolta da uno scooter in transito.

Anche il conducente dello scooter, un sessantenne, è ricoverato in prognosi riservata: dopo l'impatto con l'adolescente è finito con il suo mezzo contro un'auto che stava procedendo in senso contrario ed è caduto violentemente sull’asfalto.

Oltre ai due feriti in condizioni critiche, si registrano altre due persone rimaste coinvolte nell’incidente, le cui condizioni risultano meno gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la polizia municipale, che ha avviato gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.

