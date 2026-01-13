Ragazza di 16 anni investita sulle strisce a Livorno, è in terapia intensiva

Cronaca Livorno
Condividi su:
Leggi su mobile

La giovane è stata travolta da uno scooter. In prognosi riservata anche il guidatore del mezzo

È ricoverata in terapia intensiva in condizioni gravissime e con prognosi riservata una ragazza di 16 anni investita questa mattina a Livorno mentre attraversava viale Carducci sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto intorno alle 7.45 lungo la carreggiata principale, quando la giovane è stata travolta da uno scooter in transito.

Anche il conducente dello scooter, un sessantenne, è ricoverato in prognosi riservata: dopo l'impatto con l'adolescente è finito con il suo mezzo contro un'auto che stava procedendo in senso contrario ed è caduto violentemente sull’asfalto.

Oltre ai due feriti in condizioni critiche, si registrano altre due persone rimaste coinvolte nell’incidente, le cui condizioni risultano meno gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la polizia municipale, che ha avviato gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Notizie correlate

Pisa
Cronaca
10 Gennaio 2026

Guardistallo, scoperta discarica abusiva con cemento e amianto: denunciato titolare d'impresa

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Riparbella hanno denunciato il titolare di un’impresa edile al termine di accertamenti su un grave caso di abbandono illecito di rifiuti. Secondo quanto riferito [...]

Livorno
Cronaca
10 Gennaio 2026

Doppia aggressione in pronto soccorso a Livorno: infermiere colpito con un pugno

Aggressione ai danni di un infermiere nei giorni scorsi all'ospedale di Livorno. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha arrestato un uomo di 57 anni. Secondo quanto ricostruito quest'ultimo, [...]

Livorno
Cronaca
9 Gennaio 2026

Vento di libeccio a Livorno, stop traghetto per isola di Capraia

Il forte vento di libeccio sta creando disagi al traffico marittimo nel porto di Livorno, dove nella giornata di oggi si registrano raffiche fino a 50 nodi. Le condizioni meteo [...]



Tutte le notizie di Livorno

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina