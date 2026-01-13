Rifiuti, a Bagno a Ripoli è attiva la Taric: sportello per kit porta a porta aperto fino a febbraio

Nel Comune di Bagno a Ripoli, a partire dal 1° gennaio, è attiva la tariffa corrispettiva (Taric) che, in linea con la normativa europea, implica una misurazione dei rifiuti prodotti e conferiti, valorizzando chi si impegna nella raccolta differenziata e nella tutela dell’ambiente.

Per attivare il sistema e dotarsi delle attrezzature necessarie, da questa settimana Plures Alia, in accordo con l’amministrazione comunale, amplia gli orari di apertura dello sportello dedicato in via di Campigliano, con l’apertura del mercoledì. Sarà possibile recarsi al Pop Up Alia Store nei giorni di lunedì (13.30-18.30), mercoledì (12.30-19.30), venerdì e sabato (8.30-13). Lo sportello rimarrà attivo fino al 28 febbraio.

Il kit di raccolta è composto da contenitori e sacchi dotati di Tag digitali e gli utenti (domestici e non domestici di piccole dimensioni) possono richiederne gratuitamente la consegna a domicilio tramite Aliapp, l’app di Alia disponibile per sistemi iOS e Android, oppure telefonando al call center ai numeri 800.888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento) e 0571.1969333 (da rete fissa e mobile). Le aziende di grandi dimensioni possono invece, contattando il call center, prenotare la visita di un operatore Alia presso la propria sede, finalizzata a garantire che volumetrie e numero dei bidoni siano coerenti con le reali esigenze di conferimento dell’attività.

Alia ricorda che con l’attivazione della Taric sono in vigore il nuovo calendario di raccolta ed i nuovi colori identificativi degli imballaggi e di carta e cartone, in linea con la norma nazionale UNI 11686:2017. Ricapitolando, il blu è il colore identificativo della raccolta di carta e cartone, mentre il giallo è il colore di imballaggi in plastica, metalli, tetrapak e polistirolo. Restano invariati i colori di organico, residuo non differenziabile e vetro (unico ad accesso libero).

Fonte: Plures Alia - Ufficio Stampa