Empolese Valdelsa, riorganizzazione della polizia locale: 8 agenti diventano ufficiali

Sono otto gli agenti di Polizia Locale diventati ufficiali grazie allo strumento delle progressioni in deroga: cinque donne e tre uomini.

Ieri, nel corso di un incontro con il Comandante Massimo Luschi, il Presidente dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, Alessio Mugnaini, il Sindaco delegato alla Polizia Locale Simone Londi e il Sindaco delegato alle politiche per il personale Alessio Mantellassi, è stato fatto il punto sugli obiettivi che li attendono nei prossimi anni.

Il loro ruolo sarà cruciale per la riorganizzazione dei comandi territoriali, pensata in funzione del numero degli abitanti, dell’estensione del territorio, delle caratteristiche specifiche e delle criticità in termini di sicurezza.

Fino ad oggi i comandi erano cinque:

1. Empoli

2. Fucecchio – Cerreto Guidi

3. Montelupo Fiorentino – Vinci – Capraia e Limite

4. Montespertoli – Certaldo

5. Castelfiorentino – Montaione – Gambassi

Con la riorganizzazione, che in alcuni casi è già stata avviata da circa un anno, diventeranno otto:

1. Empoli

2. Fucecchio

3. Vinci e Cerreto Guidi

4. Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite

5. Montespertoli

6. Certaldo

7. Castelfiorentino

8. Gambassi Terme e Montaione

«Stiamo lavorando da tempo alla riorganizzazione del servizio, anche in ragione delle mutate esigenze del territorio e delle emergenze. Ritengo che sia positiva la scelta di far crescere personale interno, che negli anni ha dimostrato competenza e passione, avvalendosi così di persone che già conoscono il territorio e le sue dinamiche», afferma il Comandante Massimo Luschi.

I nuovi ufficiali saranno impiegati nei diversi comandi con un ruolo di coordinamento e supporto e potranno avvalersi di nuovi agenti. Nell’arco di tutto il 2026 saranno 10 le nuove assunzioni, tre delle quali già fra gennaio e febbraio.

«L’organizzazione del personale non è mai semplice ed è ancora più complessa quando si interviene su un settore tanto cruciale quanto delicato come quello della Polizia Locale. Gli agenti sono i primi interlocutori dei Comuni sul territorio, le antenne delle necessità e dei disagi della popolazione. Il loro ruolo è centrale e la loro funzione è mutata nel tempo: interventi sulle aziende, controllo delle strade e monitoraggio del territorio sono solo una piccola parte del loro lavoro quotidiano. Abbiamo scelto di far crescere il personale interno, agenti già formati, competenti e che conoscono i territori; parallelamente abbiamo programmato nuove assunzioni che contiamo di effettuare nella prima parte del 2026, con l’obiettivo di arrivare a un organico di 97 agenti di Polizia Locale. Stiamo inoltre investendo in nuove dotazioni e nella formazione», affermano Alessio Mugnaini, Simone Londi e Alessio Mantellassi.

Fonte: Ufficio stampa