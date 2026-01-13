È scomparso Rolando Nannicini, ex deputato per DS e PD

Sono ore di lutto per la politica del Valdarno, è venuto a mancare all'età di ottanta anni Rolando Nannicini. Originario di Montevarchi, è stato un punto di riferimento per la politica locale e poi nazionale.

Rolando Nannicini è mancato in seguito a una lunga malattia alle prime ore di martedì 13 giugno. Era stato sindaco di Montevarchi per due consiliature, negli anni Novanta; poi venne eletto alla Camera dei Deputati per tre legislature, dal 2001 al 2013, prima per i Democratici di Sinistra, poi per L’Ulivo e infine per il Partito Democratico.

Era anche docente e viene considerato una delle colonne del centrosinistra valdarnese. Il figlio Tommaso Nannicini è docente di economia politica, inoltre è stato Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri del Governo Renzi.

Il segretario PD Fossi: "Rolando Nannicini figura di grande valore"

"Con la morte di Rolando Nannicini diciamo addio ad una figura politica di grande valore umano e civile, che ha rappresentato un punto di riferimento per la sua comunità e per il mondo democratico toscano. Il suo contributo, sempre improntato al dialogo, al rispetto e animato da un forte senso delle istituzioni e da una sincera passione per l’impegno pubblico, lascia un segno importante nella storia politica e sociale del Valdarno aretino e della Toscana. A nome mio e del Partito democratico della Toscana ci stringiamo con affetto alla famiglia, al figlio Tommaso il cui impegno in politica è guidato dagli stessi valori del padre, agli amici e a tutti coloro che gli hanno voluto bene” questa la nota di cordoglio del segretario del PD in Toscana Emiliano Fossi.

Il presidente Giani: "Spessore umano e politico"

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Rolando Nannicini, spentosi questa mattina all’età di 80 anni dopo una lunga malattia.

“Montevarchino doc, Rolando Nannicini era una figura di grande spessore umano e politico - ha dichiarato il presidente Giani – che aveva dedicato la sua vita alla politica, con una carriera lunga e prestigiosa, iniziata nell’amministrazione locale per approdare a quella nazionale. Sindaco di Montevarchi per due mandati negli anni Novanta, è stato poi eletto alla Camera dei Deputati per tre legislature, contribuendo con passione e competenza al dibattito politico nazionale”.

“Docente stimato, uomo delle istituzioni che ha sempre coniugato l’impegno nazionale con un attaccamento fortissimo alla sua terra, la scomparsa di Rolando Nannicini lascia un vuoto in tutto il territorio toscano. Alla famiglia, ai suoi cari, in particolare al figlio Tommaso, e agli amici che lo hanno accompagnato nel suo lungo impegno politico, il mio personale e commosso saluto”.

Matteo Renzi: "Rolando Nannicini uomo di rilievo"

"Rolando Nannicini è stato una figura di rilievo nella sinistra italiana, dal Valdarno fino al Parlamento. Lo ricordo come un uomo lucido, coraggioso, capace di una visione politica di spessore. Abbraccio con affetto sincero e profondo la moglie e il figlio Tommaso" sono le parole di Matteo Renzi, leader di Italia Viva.

Nardella su Nannicini: "Perdiamo un protagonista della politica"

"Con la scomparsa di Rolando Nannicini perdiamo un protagonista della politica toscana e nazionale". Lo afferma l’europarlamentare Dario Nardella, ricordando di averlo conosciuto "quando era parlamentare e io un giovanissimo attivista, dal quale ho imparato il valore dell’impegno politico e parlamentare".

"Nannicini è stato un deputato capace e competente, profondamente legato al suo territorio e alla Toscana, per la quale ha svolto un lavoro prezioso, portando lustro e prestigio all’attività della Camera" prosegue Nardella, sottolineando anche "il ruolo importante avuto nella nascita del Partito democratico e nel percorso di trasformazione dei democratici di sinistra".

"In questo momento di grande dolore – conclude – esprimo il mio più profondo cordoglio e la mia vicinanza ai familiari e agli amici".

